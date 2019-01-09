"Рома" начала переговоры о переходе игрока сборной Украины

Фото: Руслан Малиновский (Павел Кубанов/ffu.ua)

Трансфер, вероятно, состоится уже летом

В услугах полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского заинтересована итальянская "Рома". Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, представители римлян начали переговоры с бельгийским клубом о предстоящем переходе 25-летнего футболиста.

Трансфер Малиновского обойдется итальянскому клубу примерно в 12 млн евро. При этом маловероятно, что переход состоится в январе. Вероятно, игрок присоединится к новой команде уже в летнее трансферное окно.

Малиновский выступает в составе "Генка" с 2017 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Бельгии, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. С 2015 года Малиновский выступает за национальную команду Украины.

Напомним, Малиновский был признан лучшим игроком "Генка" в матче 12 тура чемпионата Бельгии против "Стандарда" (1:1).