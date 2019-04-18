Наполи - Арсенал: где смотреть матч

"Наполи" примет "Арсенал" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Букмекеры считают, что явное преимущество в этой встрече на стороне команды Карло Анчелотти,

18 апреля 22:00

Неаполь, стадион "Сан-Паоло"

На стадионе "Сан-Паоло" 18 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между "Наполи" и "Арсеналом". В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Арсенал" с комфортным счетом победил "Наполи" в первом поединке.