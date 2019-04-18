Наполі - Арсенал: де дивитися матч

"Наполі" прийматиме "Арсенал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Букмекери вважають, що явна перевага в цій зустрічі на стороні команди Карло Анчелотті,

18 квітня 22:00

Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

На стадіоні "Сан-Паоло" 18 квітня відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи між "Наполі" і "Арсеналом". У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Арсенал" з комфортним рахунком переміг "Наполі" в першому поєдинку.