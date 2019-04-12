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"Арсенал" с комфортным счетом победил "Наполи" в 1/4 финала Лиги Европы

Новости » Спорт    12.04.2019 - 00:03
"Арсенал" с комфортным счетом победил "Наполи" в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: Лондонцы делают весомую заявку на выход в полуфинал турнира (twitter.com/Arsenal)

Итальянцы не проявили себя в Англии

Встреча между "Арсеналом" и "Наполи", проходившая на "Эмирейтс" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Оба мяча в игре были забиты в первом тайме. На 15 минуте прицельно пробил в угол ворот хавбек лондонского клуба Аарон Рэмси. Второй гол в ворота своей команды забил защитник неаполитанцев Калиду Кулибали. После удара Лукаса Торрейры на 25 минуте мяч попал в ногу сенегальцу, изменил направление своего полета и влетел в сетку ворот.

В начале второго тайма Лоренцо Инсинье забил гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Ответный поединок команды сыграют ровно через неделю на "Сан-Паоло".

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