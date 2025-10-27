Наплив біженців у Чехії подвоївся після дозволу виїзду молодих чоловіків з України

Подвоєння кількості українців

За даними чеського МВС, якщо у вересні відомство видавало близько 1,5 тисячі дозволів на проживання щомісяця, то у жовтні цей показник зріс до понад 3 тисяч.

Загалом лише у вересні видано 13,5 тисяч дозволів на тимчасовий захист - це рекордний показник за останній рік.

Прессекретарка МВС Гана Мала зазначила, що причиною став дозвіл української влади виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років, що призвело до різкого збільшення потоку заяв.

Чехія вийшла в лідери ЄС

Нині у Чехії проживає близько 400 тисяч українців. Хоча за абсолютною кількістю українських біженців лідирує Німеччина (понад 1 мільйон осіб), Чехія посідає перше місце за співвідношенням до місцевого населення.

Тобто на кожного чеха припадає більше українців, ніж у будь-якій іншій країні Євросоюзу.

Влада країни запевнила, що ставлення до українців не зміниться, а статус тимчасового захисту, який діє до березня 2026 року, планують продовжити на рівні ЄС.

Яка ситуація в інших країнах

У Німеччині тривають дискусії про зміну системи допомоги українцям. Прем’єр Баварії Маркус Зьодер закликав припинити виплати та перейти до нової моделі підтримки.

В Австрії до кінця 2025 року закриють останній центр для українських переселенців - Quartier Schlossberg, який із початку війни прийняв понад 9 тисяч осіб.

А в Польщі з 1 листопада набудуть чинності нові правила проживання українських біженців: безкоштовне житло залишиться лише пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним родинам. Решті доведеться орендувати житло самостійно. Статус тимчасового захисту при цьому продовжено до 4 березня 2026 року.