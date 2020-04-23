Глава НАПК Александр Новиков: Ни одна партия пока не отказалась от госфинансирования

В начале года Александр Новиков возглавил НАПК (фото: пресс-служба НАПК)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за почти три с половиной года своей деятельности неоднократно оказывалось в эпицентре скандалов.

Постоянные проблемы с проверкой электронных деклараций чиновников, отсутствие наказания для коррупционеров, заявления о вмешательстве политиков, в частности из Администрации президента, в деятельность агентства – все это поднимало вопрос целесообразности существования и эффективности НАПК.

Осенью в прошлом году команда Владимира Зеленского решила кардинально реформировать агентство, а с 15 января этот орган получил нового руководителя – бывшего прокурора Александра Новикова.

В первые 100 дней работы ему пришлось разбираться с фактическим блокированием работы агентства, а также с оманским "вояжем" Зеленского и "подарками" от украинских олигархов для народных депутатов. Об итогах этих историй глава НАПК рассказал в интервью РБК-Украина.

– Вы уже 100 дней на посту, что за это время вам удалось сделать, а что – нет? Можете ли вы сказать, что отныне НАПК начало проверять декларации чиновников эффективно и быстро?

– К сожалению, перейти к проверке деклараций нам еще не удалось, но сделано все, чтобы такая проверка была эффективной.

Почему не удалось? Потому что 16 марта мы передали в Минюст новый порядок проведения проверок деклараций и уже больше месяца его не могут зарегистрировать. Надеюсь, сегодня-завтра его Минюст зарегистрирует, и мы сможем начать проверки (соответствующий порядок был утвержден в день записи интервью, 21 апреля, – ред.).

Вместе с тем, за эти 100 дней мы уже передали почти 100 материалов о неподаче деклараций и почти 70 материалов относительно декларирования недостоверных сведений. В частности, 22 материала передали в НАБУ относительно фактов обнаруженного недекларирования больших объемов имущества. Кроме того, мы составили 18 админпротоколов, из которых – 4 в отношении судей и 2 относительно действующих народных депутатов.

Эти протоколы связаны с конфликтом интересов и нарушением законодательства касательно декларирования. Поэтому я считаю, что за эти 100 дней сделаны важные вещи. Кроме того, важно, что обновлен кадровый состав НАПК, назначены новые руководители на все направления, уволены 45 сотрудников, в первую очередь те, которые занимали руководящие должности.

– Все-таки вы можете объяснить, почему основная функция НАПК – проверка деклараций – уже полгода не осуществляется? То, что Минюст уже больше месяца не согласовывает ключевой для вас документ, по вашему мнению, это сознательное блокирование, саботаж или здесь есть другие причины?

– Я думаю, что основная причина в том, что государственные органы, учитывая Министерство юстиции, сейчас работают в чрезвычайном режиме и не могут в рабочем порядке быстро обрабатывать документы.

– То есть виноват карантин?

– Да.

– И никакого сознательного блокирования работы НАПК нет?

– Есть на самом деле еще один момент, это решение Европейского суда по правам человека относительно украинского закона о люстрации. В одном из абзацев этого решения ЕСПЧ прописал, что публикация фамилий люстрированных лиц в открытом реестре на сайте Минюста – это было нарушение ст. 8 Конвенции прав человека, то есть чрезмерное вмешательство в права и свободы гражданина.

Поэтому мы с Минюстом вынуждены были прорабатывать глубоко один из пунктов нового порядка проведения проверок, который очень важен. Это пункт о публикации справок по результатам проверок деклараций. Раньше все решения НАПК по результатам проверок публиковались на сайте.

– Да, и это логично.

– Это требование открытости государственных органов и это необходимо, чтобы граждане знали, чем занимается НАПК и как живут госчиновники. И сейчас нам было очень важно сохранить эту норму о публикации справок по результатам проверок. Фактически, половину этого месячного срока мы отстаивали эту норму.

– За эти 100 дней было ли на вас политическое давление и влияние, вызывали ли вас в Офис президента и ставили там задачи? То есть происходило ли с вами все то, что вменяли бывшим руководителям НАПК? Можете ли вы сказать, что сейчас абсолютно свободны в своей деятельности?

– Я могу сказать, что в своей деятельности руководствуюсь исключительно законом и политическое влияние на меня отсутствует. Конечно, у меня есть взаимодействие как с Верховной радой, так и с другими государственными органами, в том числе с Офисом президента, но это взаимодействие носит исключительно рабочий характер.

Оно связано с истребованием документов, например, относительно поездки президента Зеленского в Оман. Также оно связано с внесенными изменениями в законодательство относительно сужения круга субъектов декларирования.

– То есть вам никто не звонит из ОП и не просит не проверять чью-то декларацию или не затребовать какую-либо информацию?

– Пока такого не было, и я уверен, что не будет.

– Вы упомянули президентскую поездку в Оман. НАПК завершило проверку всех обстоятельств этой поездки?

– Она почти завершена, мы ждем еще документов от компании, которая непосредственно зафрахтовала самолет (которым возвращался Зеленский из Омана, – ред.)

– Это оманская компания?

– Нет, самолет был мальтийской компании.

– Можете еще раз объяснить – за перелет президента Украины заплатила оманская сторона, верно?

– Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен оманского стороной. Для того, чтобы выяснить, кто непосредственно платил, мы как раз и отправили мальтийской компании запрос.

Мы знаем, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал – мы не знаем. Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому.

– Но вы же затребовали информацию относительно этого непосредственно у Зеленского? Что он вам ответил?

– НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет. Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу.

Другой вопрос – это оплата услуг проживания в гостинице. Соответствующий запрос мы направили непосредственно Владимиру Зеленскому как физическому лицу и он предоставил все необходимые подтверждающие документы.

– И кто же заплатил за отель?

– Согласно предоставленным документам, это сделала жена.

– Зеленский должен был это вносить в декларацию? Это же похоже на получение подарка, не так ли?

– Согласно закону "О предотвращении коррупции", оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен был бы это задекларировать.

– Сейчас вам осталось только дождаться информацию от компании с Мальты, чтобы узнать, кто оплатил перелет Зеленского?

– Да. Мы знаем, что Оман предоставил этот самолет, но для того, чтобы снять все вопросы, мы должны сделать этот последний шаг и узнать, кто оплатил самолет.

– Но эту информацию Зеленский все равно может не вносить в декларацию, потому что это межгосударственная услуга?

– Да, конечно. Только если гражданин как физическое лицо потребляет услугу, он обязан ее задекларировать.

– Резюмируем. Получается, что в этой оманском истории Владимир Зеленский ничего не нарушил и не должен был ничего декларировать, так?

– В рамках тех документов, которые мы имеем, это так.

– Кстати, НАПК еще проводит проверку обстоятельств перелета из Минска главы ОП Андрея Ермака на самолете олигарха Виктора Пинчука?

– Проверка еще продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис президента также направили.

Возвращаясь к оманской истории, чтобы уже закрыть эту тему, хочу сказать, что если бы Офис президента или пресс-секретарь президента на первом этапе сразу сообщили обществу, что оплата осуществлялась женой и это по закону можно не декларировать, тогда бы вообще не было этой истории и огласки в СМИ.

– Вы же видите, что мы как журналисты фактически три месяца не можем получить понятные и полные объяснения этой истории от ОП.

– Да, к сожалению, мне кажется, что работники в ОП, ответственные за этот вопрос, не совсем верную позицию себе выбрали.

– А насчет дела Ермака, есть в НАПК уже понимание, был ли этот перелет подарком лицу или опять же, возможно, он оформлен как межгосударственная услуга?

– Конечно, эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, потому что самолет был украинский и должностное лицо – украинец. Здесь совершенно другая ситуация, лишь по результатам проверки сможем сказать, чем она является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили.

– Зимой была похожая ситуация, когда Пинчук оплатил поездку на форум в Давос некоторым депутатам Верховной рады. НАПК уже полностью завершило проверку этой истории по всем депутатам, которые туда съездили?

– Там было 30 депутатов, мы завершили проверки в отношении 21. Относительно них фонд Пинчука и фонд Богдана Гаврилишина подтвердили нам, что оплачивали поездку, а аппарат Рады ответил, что депутатам были оформлены соответствующие командировки.

По состоянию на сегодня (21 апреля, – ред.) мы завершили проверку еще по двум депутатам, а именно относительно Киры Рудик и Юлии Коваленко (обе фракция "Голос", – ред.). Там у них было приглашение фонда Пинчука, но они фактически за свои средства оплатили перелет. Никаких нарушений не выявлено. Осталось получить ответы от авиакомпании МАУ по перелетам еще нескольких депутатов.

– Как насчет того, что аппарат ВР оформил командировку некоторым депутатам "задним числом"? Это же нарушение, фактически, служебная халатность?

– Это было не у "некоторых", а у большинства депутатов. Но аппарат ВР нам сообщил, что фактически командировка народных депутатов имеет достаточно условный характер, поскольку они не находятся с аппаратом ВР в трудовых отношениях, а их наймодателями является непосредственно украинский народ.

Поэтому в законодательстве четко не прописано, когда необходимо оформлять такие командировки. Депутаты нам пояснили, что заявления на командировку подали раньше, но председателя Верховной рады на месте не было, и приказы были подписаны после того, как он появился на рабочем месте.

– Еще одно громкое дело, которое исследовало НАПК, это ситуация с первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым. Я, честно говоря, и сам до конца не понял сообщение НАПК о наличии у него потенциального конфликта интересов. То есть у Бабикова сейчас нет конфликта интересов, но он может возникнуть в любую минуту? А вы должны следить, чтобы он не возник? Ведь, например, экс-депутат Татьяна Чорновол говорит, что дело по ней курировал именно Бабиков.

– Мы направили дополнительный запрос в ГБР по поводу наличия конфликта интересов в тех делах (относительно событий Майдана – ред.), о которых нам не было известно и стало известно только после освещения информации о подозрении Чорновол.

К нам ранее обращался Бабиков, поскольку он сам не заинтересован в том, чтобы получить протокол от НАПК о конфликте интересов. Мы ему разъяснили, что фактически имеет место потенциальный конфликт интересов. Вместе с тем, этот потенциальный конфликт интересов станет реальным только если Бабиков станет и.о. директора ГБР и начнет принимать любые решения относительно тех дел, где он ранее был защитником, или в отношении тех людей, которые ведут эти дела.

– Но, например, дело Чорновол вело не "майдановское" подразделение ГБР, а теруправление в городе Киеве. Отслеживали ли вы, имел ли Бабиков влияние на это подразделение и это дело?

– Относительно возможного конфликта интересов в этом деле, то к нам обращений ни от Бабикова, ни от Чорновол, или кого-то другого не поступало.

– Касательно депутата Гео Лероса, может ли он считать себя разоблачителем коррупции и, соответственно, иметь определенные права и защиту от НАПК?

– Да, мы являемся органом, который проводит политику в сфере защиты обличителей. Вместе с тем, лицо является обличителем независимо от того, заявило об этом НАПК или нет. Согласно закону, лицо является обличителем с момента подачи заявления о коррупции при наличии убеждения, что изложенные факты действительно существуют.

– Но ведь он имеет определенные права как разоблачитель?

– Да, он, в частности, имеет право на выплату вознаграждения, если размер коррупционного правонарушения составляет более 10 млн гривен. Он также имеет право на обеспечение его безопасности, но не как обличитель, точнее не только как обличитель, а как участник уголовного производства.

– Просто возникает вопрос, как так может быть, что Гео Лерос по закону является обличителем коррупции, но в то же время против него открыто четыре или пять уголовных производств.

– Вы должны понимать, что производства, как открытые по заявлению Гео Лероса, так и открытые против него, являются юридически равными. Здесь нет приоритета одного над другим. Вместе с тем, в законе "О предотвращении коррупции" есть защита для таких лиц, они не несут ответственность за разглашение информации как разоблачители.

– Руководство партии "Слуга народа" недавно заявило, что готово отказаться от госфинансирования партии. Поступали ли к НАПК соответствующие заявления от любой партии, в том числе и СН?

– Ни одна партия к нам не обращалась.

– А технически возможно сейчас остановить финансирование партий?

– До 21 апреля партиям возможно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной рады. С этого дня вступил в силу закон, который говорит, что партия может отказаться от финансирования за квартал.

– Сейчас продолжается кампания декларирования, которая завершится 1 июня. Сколько подано е-деклараций по состоянию на сегодня?

– Подано 770 тысяч.

– Сколько вообще должно быть подано деклараций?

– Мы ожидаем примерно 913 тысяч.

– Раньше вы из-за технических причин не могли запустить систему автоматической проверки деклараций, правильно я помню?

– У НАПК не было доступа ко всем реестрам, сейчас мы получили доступ ко всем 16 реестрам, с которыми мы должны сверять данные из деклараций. Мы обеспечим проверку всех деклараций в автоматическом режиме. Она начнется после 1 июня.

– НАПК уже существует в Украине достаточно длительное время, но в обществе до сих пор активно дискутируется вопрос, нужно ли оно вообще, какая с него польза. Можете ли вы сейчас с уверенностью сказать, что когда НАПК начнет быстро и в автоматическом режиме проверять тысячи деклараций чиновников, то станет эффективным предохранителем коррупции в Украине?

– Существование органа предотвращения коррупции в Украине является требованием Конвенции ООН против коррупции. Декларирование является очень эффективным механизмом предотвращения, потому что оно делает несовместимым работу на государство и коррупционные практики.

Основное заключается в том, что даже если чиновник незаконно приобрел имущество, он не сможет его легализовать и как-то использовать. Именно с целью проверки деклараций и мониторинга образа жизни чиновников мы вдвое увеличиваем штат сотрудников, которые этим будут заниматься.

– С другой стороны, вот вы составляете протоколы о коррупции или конфликте интересов, но, насколько я знаю, суды очень медленно их рассматривают, часто закрывают из-за того, что истекли сроки, часто отказываются применить наказание к нарушителю и закрывают дела.

– Да, действительно, действующая процедура привлечения к админответственности неэффективна. Подсудимые чиновники имеют большие возможности, большой штат юристов, которые разрабатывают схемы уклонения их от ответственности. Именно поэтому в ближайшее время мы будем инициировать изменения в Кодекс об админнарушениях, которые в частности, коснутся порядка вручения протоколов.

Потому что на первоначальном этапе порядок предусматривал, что вручить протокол НАПК может просто отправив его по почте. Минюст согласовал и зарегистрировал такой порядок. Но потом, когда такой протокол был составлен в отношении одного из руководителей Минюста, то Минюст фактически заставил прошлый состав НАПК изменить этот порядок.

– Кстати, едва ли не единственный высокопоставленный чиновник, которого НАПК сейчас внесло в реестр коррупционеров, это директор НАБУ Артем Сытник. Этот факт породил много политических инсинуаций. Теоретически возможно ли его исключение из этого реестра, например, по решению украинского суда или ЕСПЧ?

– Порядок ведения реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, не содержит процедуры исключения лица из реестра в таком случае. Но, если будет соответствующее решение ЕСПЧ, тогда Украина будет обязана принять определенные нормативные документы, чтобы выполнить это решение.

– Напоследок, по итогам прошедших 100 дней у вас больше оптимизма или пессимизма относительно будущего НАПК и своей работы во главе этого органа?

– Я получил убеждение, что здесь собраны мной на каждом направлении наиболее эффективные люди, которые имеют соответствующий авторитет и навыки, чтобы обеспечить эффективное функционирование НАПК. Поэтому я уверен, что общество почувствует эффективность работы этого органа в ближайшее время.