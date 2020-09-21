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НАПК заявляет о конфликте интересов у Бабикова и требует его увольнения

Автор: Максим Зайченко

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова, который руководит расследованием дел Майдана. В агентстве требуют его увольнения.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием (для полного разрешения конфликта интересов) в этом случае может быть только его увольнение с должности", - заявил Новиков на брифинге после его допроса в ГБР в качестве свидетеля.

Отметим, Бабиков является бывшим адвокатом беглого президента Виктора Януковича. В январе этого года он получил должность замруководителя ГБР.

Сам Бабиков отрицает, что как адвокат осуществлял защиту Януковича. По его словам, он подписал несколько "технических документов" в делах других адвокатов, осуществлявших защиту бывшего президента.

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