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НАЗК заявляє про конфлікт інтересів у Бабікова і вимагає його звільнення

Автор: Максим Зайченко

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков заявив про конфлікт інтересів у заступника керівника Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Бабікова, який керує розслідуванням справ Майдану. В агентстві вимагають його звільнення.

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Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Конфлікт інтересів у заступника директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом (для повного вирішення конфлікту інтересів) в цьому випадку може бути тільки його звільнення з посади", - заявив Новіков на брифінгу після його допиту в ДБР в якості свідка.

Зазначимо, Бабіков є колишнім адвокатом президента-втікача Віктора Януковича. У січні цього року він отримав посаду заступника керівника ДБР.

Сам Бабіков заперечує, що як адвокат здійснював захист Януковича. За його словами, він підписав кілька "технічних документів у справах інших адвокатів, які здійснювали захист колишнього президента.

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