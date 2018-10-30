НАЗК внесло припис Гриневич

Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна, Віталій Носач)

Припис внесено стосовно ректора Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Вказано, що нацагентство внесло три приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону та прийняло рішення про направлення до суду ще 2-х протоколів про адміністративні правопорушення, які стосуються недотримання вимог закону "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

"Внесено припис міністру освіти і науки України Лілії Гриневич стосовно ректора Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Володимира Онищенка, який має неврегульований потенційний конфлікт інтересів, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання ним свої службових повноважень, чим порушено вимоги частини першої статті 28 закону", - сказано у повідомленні.

Крім того, агентство внесло припис голові Чернігівської обласної ради Ігорю Вдовенку стосовно директора КП "Надра Чернігівщини" Володимира Чечетова, який передав в управління належні йому корпоративні права ТОВ "Промінвест-Іванівка" без дотримання вимог частини третьої 36 закону.

Крім того, припис внесли голові Березнівської РДА Рівненської області Віталію Люшину стосовно начальника управління освіти, молоді та спорту Наталії Бойчук у зв’язку з прямим підпорядкуванням їй близької особи.

Згідно з приписами, агентство вимагає усунути вказані порушення, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

"Національне агентство направило до суду 2 протоколи про адміністративні правопорушення стосовно старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Олега Гелі щодо неповідомлення про реальний конфлікт інтересів і прийняття ним рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, посадовець розпочав та здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно самого себе", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, у червні відомство вже вносило припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич. Тоді в НАЗК встановили, що МОН не прийняло передбачені законом "Про запобігання корупції" заходи по врегулюванню у діяльності ректора потенційного конфлікту інтересів, обумовленого спільною роботою зі своєю дружиною.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді минулого року агентство внесло два приписи Гриневич щодо керівників навчальних закладів.