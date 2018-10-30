НАЗК заявило про кримінальні порушення у деклараціях 9 чиновників

Фото: потрал НАЗК для е-декларацій (УНІАН)

Серед порушників - чиновники НБУ,, Мін'юсту, Пенсійного фонду та ДСНС

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило у поліцію про випадки подання недостовірної інформації про доходи та умисне неподання декларацій дев'ятьма чиновниками. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на НАЗК.

Зокрема, під час перевірки декларацій НАЗК виявило, що сім посадовців не подали декларації після звільнення за 2017 рік, а одна особа - щорічну декларацію за цей же рік.

"Серед посадовців, що не дотримали вимог Закону України "Про запобігання корупції" - колишні аудитор одного з відділів Нацбанку, завідувач сектору Державної казначейської служби, спеціалісти окружного адміністративного суду, територіальних органів Мін’юсту, Пенсійного фонду, командири відділень ДСНС"- зазначили в Нацагентстві.

Крім того, за результатами перевірки декларацій слідчого територіального управління Нацполіції в Чернівецькій області НАЗК виявило декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

"Загалом з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 83 обґрунтованих висновків щодо неподання декларації посадовцями та 69 - щодо недостовірних відомостей в декларації на суму понад 250 прожиткових відомостей для працездатних осіб", - резюмували в НАЗК.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК внесло припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич.