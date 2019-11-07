НАПК зафиксировало в октябре более 100 нарушений законодательства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) зафиксировало в октябре 2019 года признаки 104 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook агентства.

Отмечается, что уполномоченные лица НАПК составили и направили в суд 70 протоколов об административных правонарушениях. Из них 9 админпротоколов за несоблюдение требований по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, 1 админпротокол - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности и 2 админпротокола - о невыполнении законных требований НАПК.

За нарушение сроков представления деклараций составлены 6 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 6 админпротоколов, 4 админпротокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц

За нарушение порядка представления отчета политической партии Нацагентство направило в суд 35 админпротоколов, за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 5.

Кроме того, за невыполнение законных требований агентства направлено в суд 2 админпротокола.

"НАПК утвердило 26 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией. Из них по результатам проверок в 20 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - всего более чем 193 млн грн, а также установлены признаки умышленного непредставления 6 деклараций", - сообщили в агентстве.

Кроме этого, в октябре агентство утвердило 102 решения о результатах полных проверок деклараций.

Национальное агентство направило 8 предписаний, пять из них внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений относительно предотвращения коррупции. Еще три предписания внесены по результатам проверок государственных органов.

Напомним, ранее НАПК расширило круг близких лиц и членов семь'й суб'объектов декларирования в соответствии с изменениями, которые внесены в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

РБК-Украина сообщало, что НАПК предоставит предложения изменений в законодательство относительно проверок политических партий. Проверка политических партий занимает очень много времени и денег, поэтому НАПК предложит изменить процесс проверки.