НАЗК зафіксувало за жовтень понад 100 порушень законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зафіксувало у жовтні 2019 року ознаки 104 порушень антикорупційного законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook агентства.

Зазначається, що уповноважені особи НАЗК склали та направили до суду 70 протоколів про адміністративні правопорушення. З них: 9 адмінпротоколів за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 1 адмінпротокол - щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та 2 адмінпротоколи - щодо невиконання законних вимог НАЗК.

За порушення термінів подання декларацій складено 6 адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані - 6 адмінпротоколів, 4 адмінпротоколи - за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За порушення порядку подання звіту політичної партії Національне агентство направило до суду 35 адмінпротоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії - 5.

Крім того, за невиконання законних вимог Нагентства направлено до суду 2 адмінпротоколи.

"НАЗК затвердило 26 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією. З них: за результатами перевірок у 20 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - загалом на понад 193 млн грн, а також встановлено ознаки умисного неподання 6 декларацій", - повідомили в агентстві.

Крім цього, у жовтні агентство затвердило 102 рішення про результати повних перевірок декларацій.

Також Національне агентство направило 8 приписів, п'ять з них внесено за результатами моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. Ще три приписи внесені за результатами перевірок державних органів.

Нагадаємо, раніше НАЗК розширило коло близьких осіб і членів сім'ї суб'єктів декларування у відповідності із змінами, які внесені в Закон України "Про запобігання корупції".

Також РБК-Україна повідомляло, що НАЗК надасть пропозиції змін до законодавства щодо перевірок політичних партій. Перевірка політичних партій займає дуже багато часу і грошей, тому НАЗК запропонує змінити процес перевірки.