НАПК зафиксировало 240 нарушений антикоррупционного законодательства в ноябре

Фото: НАПК (РБК-Украина)

В частности, в суд было направлено 165 админпротоколов

Национальное агентство по вопросам предотвращения корупции (НАПК) в ноябре зафиксировало 240 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

Как отмечается, агентство составило и направило в суд 165 админпротоколов. Кроме того, 62 обоснованные выводы об обнаруженых признаках уголовных правонарушений было направлено к правоохранительным органам.

Также сообщается, что в ноябре было завершено полную проверку деклараций 84.

"По результатам проверок в 10 декларациях выявлены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также признаки умышленного непредставления 51 деклараций, в одной декларации признаки незаконного обогащения", - говорится в сообщении.

Кроме того, 45 протоколов составлено за нарушение сроков представления деклараций, 12 протоколов за несвоевременное/непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, 3 протокола - указание в декларациях недостоверных сведений на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов, 44 протокола – за несоблюдение должностными лицами требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Также в прошлом месяце было направлено в суд 61 административный протокол в отношении политических партий. Нарушения в порядке предоставления отчета политической партии – 5 протоколов (ст. 212-21 Куоап), нарушение представления вклада в пользу политической партии – 55 протоколов (по ст. 212-12 Куоап) и за невыполнение законных требований НАПК (предписания) – 1 протокол.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверит декларации нардепа Геннадия Бобова, который представляет группу "Видродження" и еще 13 судей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце ноября НАПК направило в суд 16 административных протоколов в отношении депутатов и прокуроров.