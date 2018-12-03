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НАПК проверит декларации нардепа Бобова и еще 13 судей

Новости » Политика    03.12.2018 - 10:15
НАПК проверит декларации нардепа Бобова и еще 13 судей
Фото: Геннадий Бобов (facebook.com/BobovGennadiy)

Проверке подлежат декларации Бобова за 2015, 2016 и 2017 годы

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверит декларации нардепа Геннадия Бобова, который представляет группу "Видродження", и еще 13 судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз НАПК.

Сообщается, что проверят декларации Бобова за 2015, 2016 и 2017 годы, госсекретаря Минагрополитики Владислава Андронова, судей Апелляционного суда Львовской области Альберта Белена, Игоря Галапаца, Василия Головатого, а также судей Апелляционного суда Киевской области Русланы Березовенко, Александра Гриненко, Натальи Мараевой и ряда других судей.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК и ОБСЕ оценят состояние подготовки кампании к выборам президента Украины. По результатам оценки предвыборной среды и состояния подготовки к выборам миссия ОБСЕ подготовит рекомендации.

В конце ноября НАПК направило в суд 16 административных протоколов в отношении депутатов и прокуроров. Из общего количества 8 протоколов составлено в отношении пяти человек, которые скрыли существенные изменения в имущественном состоянии.

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