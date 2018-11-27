НАПК направило в суд 16 админпротоколов в отношении депутатов и прокуроров

Фото: портал НАПК для е-деклараций (УНИАН)

Протоколы, в частности, касаются несвоевременного сообщения об изменениях в имущественном состоянии

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 16 админпротоколов за нарушение сроков представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

Так, 8 протоколов составлено в отношении 5-ти лиц за несообщение или несвоевременное сообщение НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В частности, депутат Киевского городского совета Игорь Галайчук не подал уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в собственность Audi A8 2017 года выпуска стоимостью 2,4 млн гривен.

Относительно первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука НАПК составило 4 админпротокола. Он также не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Директор Департамента исследований и расследований рынков топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Антимонопольного комитета Украины Татьяна Кулишова не сообщила НАПК о получении дохода от отчуждения недвижимого имущества, что составляет 117,5 тыс.гривень.

Кроме этого, директор Департамента информационно-коммуникативных технологий исполнительного органа КГГА Юрий Назаров не сообщил о получении дохода в почти 1,4 млн гривен в связи с аннулированием его банковского долга.

Как отмечается, для каждого случая получения дохода или приобретения имущества отдельное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования подается в десятидневный срок с момента приобретения права собственности.

По результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций Национальное агентство составило 8 протоколов об административных правонарушениях.

В частности, за несвоевременное представление деклараций протоколы составлены в отношении депутата Бучанского городского совета седьмого созыва, прокурора Киевской местной прокуратуры № 4 города Киева, прокурора управления представительства интересов гражданина или государства в суде прокуратуры города Киева. Ответственность за это предусмотрена частью первой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, накануне НАПК направило в суд 15 административных протоколов из-за несоблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно конфликта интересов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства.