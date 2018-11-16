НАПК выявило умышленное непредставление деклараций депутатами местных советов и прокурором

Фото: НАПК (УНИАН)

Умышленно не подали декларации 9 человек

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных правонарушений, а именно - умышленного непредставления деклараций 9-ю лицами. Соответствующие обоснованные выводы направлены в органы прокуратуры и Нацполиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что при осуществлении контроля своевременности представления деклараций установлено, что 2 депутата Малокопанского сельского совета Виноградовского района Закарпатской области не подали ежегодные декларации за 2017 год.

"Еще 7 должностных лиц - прокурор Одесской местной прокуратуры № 4, инспектор роты Управления патрульной полиции в г. Харькове, заместитель начальника штаба воинской части 3002 Национальной гвардии и должностные лица учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы - уволившись в 2017 году, не подали декларации перед/после увольнения", - говорится в сообщении.

В общем, с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 101 обоснованный вывод относительно непредставления должностными лицами деклараций.

Напомним, НАПК внесло предписание председателю Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко.

Кроме того, НАПК в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства.