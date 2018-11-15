НАЗК внесло припис голові Миколаївської ОДА Савченку

Фото: Олексій Савченко (УНІАН)

Припис також внесли голові Держслужби праці Роману Чернезі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис голові Миколаївської обласної державної адміністрації Олексію Савченку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, крім Савченко, припис також внесено Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області Аллі Воробйовій та Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області Сергію Самоукову.

"Приписи внесено за результатами перевірки виконавської дисципліни у Миколаївській облдержадміністрації та окремих райдержадміністраціях Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Згідно з приписами, НАЗК вимагає провести службові розслідування, щоб виявити причини та умови, що сприяли невиконанню посадовцями Миколаївської ОДА та окремих РДА області вимог закону України "Про запобігання корупції" при організації проведення спеціальних перевірок стосовно переможців конкурсу на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. У агентстві очікують, що за результатами перевірок буде вжито заходів у встановленому законом порядку.

Крім того, внесено припис голові Державної служби України з питань праці Роману Чернезі.

Так, під час перевірки НАЗК встановило випадки порушення вимог закону України "Про запобігання корупції" при організації проведення спеціальних перевірок стосовно переможців конкурсу на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та виявило 88 фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій співробітниками органу.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис начальнику Департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову. Припис стосується підлеглого поліцейського, який вчинив корупційне правопорушення.

Крім того, НАЗК у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства.