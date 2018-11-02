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НАЗК у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства

Новини » Політика    02.11.2018 - 13:08
Фото: НАЗК (УНІАН)
Фото: НАЗК (УНІАН)

За результатами перевірок у 11 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, було складено 56 адміністративних протоколів, зафіксовано ознак кримінальних правопорушень - 46, направлено вимог про усунення порушень законодавства (приписів) - 10.

"Завершено повну перевірку 40 декларацій. За результатами перевірок у 11 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також ознаки умисного неподання 35 декларацій. До НПУ, НАБУ і органів прокуратури направлено обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 40 адмінпротоколів складено за порушення термінів подання декларацій, неподання/несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, зазначення у деклараціях недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 16 протоколів складено у зв’язку з порушенням посадовцями вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Також НАЗК внесло 6 приписів про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 3 приписи за ненадання запитуваної інформації та документів, а також припис за результатами перевірки дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, НАЗК повідомило у поліцію про випадки подання недостовірної інформації про доходи та умисне неподання декларацій дев'ятьма чиновниками.

Окрім того, нещодавно НАЗК внесло припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич. 

У НАЗК назвали топ-порушення антикорупційного законодавства жовтня
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