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НАЗК виявило умисне неподання декларацій депутатами місцевих рад та прокурором

Новини » Політика    16.11.2018 - 17:08
НАЗК виявило умисне неподання декларацій депутатами місцевих рад та прокурором
Фото: НАЗК (УНІАН)

Умисно не подали декларації 9 осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінальних правопорушень, а саме - умисного неподання декларацій 9-ма особами. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до органів прокуратури та Нацполіції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що під час здійснення контролю своєчасності подання декларацій встановлено, що 2 депутати Малокопанської сільської ради Виноградівського району Закарпатської області не подали щорічні декларації за 2017 рік.

"Ще 7 посадових осіб - прокурор Одеської місцевої прокуратури № 4, інспектор роти Управління патрульної поліції у м.Харкові, заступник начальника штабу військової частини 3002 Національної гвардії та посадові особи установ Державної кримінально-виконавчої служби - звільнившись у 2017 році, не подали декларації перед/після звільнення", - йдеться у повідомленні.

Загалом, з початку 2018 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 101 обґрунтований висновок щодо неподання посадовцями декларацій.

Нагадаємо, НАЗК внесло припис голові Миколаївської обласної державної адміністрації Олексію Савченку.

Крім того, НАЗК у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства. 

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