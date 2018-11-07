НАПК выявило недостоверную информацию в декларациях нардепа Сыроид

Фото: Оксана Сыроед (РБК-Украина)

Нацагенство направило в суд 11 админпротоколов по результатам финансового контроля

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 11 протоколов об административных правонарушениях: по фактам декларирования недостоверной информации, несообщения и несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также несвоевременного представления деклараций. Решения принятые на заседании Национального агентства, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, 3 админпротоколы составленные по результатам проверки деклараций за 2015-2017 годы народного депутата Украины, заместителя председателя Верховной рады Украины Оксаны Сыроид.

"Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля субъекта декларирования на дату вступления в права. Приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, который купила Оксана Сыроед у своего гражданского мужа, составляла 10 гривен. Однако в декларациях указана стоимость автомобиля, за которую он был приобретен предыдущим владельцем, а именно: 180 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Зафиксированы правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные частью второй статьи 172-6 КУпАП.

"В отношении заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе Национальное агентство составило 2 протокола в связи с несвоевременным представлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - добавили в ведомстве.

Также не уведомила Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в частную собственность транспортного средства Honda Accord 2011 года выпуска стоимостью 150 тыс. грн прокурор Киевской местной прокуратуры № 8 города Киева Ольга Денисенко.

Кроме этого, Национальное агентство направило в суд 5 админпротоколов по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций. Установлено, что несвоевременно без уважительных причин подали декларации депутаты Киевского областного совета и Киево-Святошинского районного совета, старший офицер Национальной гвардии Украины, а также служащие Главного управления ГФС. Ответственность за несвоевременное представление декларации предусмотрена частью первой статьи 172-6 КУпАП.

Ранее РБК-Украина писало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларации судьи Высшего хозсуда Ивана Волика и нардепа от БПП Вадима Кривохатько.

Также НАПК проверит на наличие конфликта интересов депутатов Верховной рады, которые хотели инициировать производство о неконституционности Агентства по розыску и менеджмента активов.