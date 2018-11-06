НАЗК перевірить декларації судді Вищого госпсуду Воліка і одного з нардепів

Фото: суддя Іван Волік (youtube screenshot)

Агентство також продовжило перевірку декларацій міністра Омеляна та голови Держрезерву

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить декларації судді Вищого госпсуду Івана Воліка і нардепа від БПП Вадима Кривохатька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАЗК.

Повідомляється, що перевірять декларації судді Івана Воліка, нардепа Вадима Кривохатька, луганського митника Ігоря Савченка, голови Новомиргородської РДА Олександра Сенченка, першого заступника голови Полтавської обласної ради Євгена Холоду, одеського слідчого Сергія Чернєєва, начальника відділу аналітичного забезпечення кіберполіції Ірини Чубенко і заступник голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка.

Крім того, прийнято рішення про продовження перевірки декларацій голови Державного агентства резерву України Вадима Мосійчук і міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК перевірить на наявність конфлікту інтересів депутатів Верховної ради, які хотіли ініціювати провадження щодо неконституційності Агентства по розшуку та менеджменту активів.