НАПК выявило недекларирование депутатом Киеврады более 2,6 млн гривен

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О нарушении сообщили в прокуратуру и НАБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило обоснованный вывод за декларирование недостоверных сведений депутатом Киевского городского совета на сумму более 2,6 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, по признакам умышленного непредставления деклараций утверждены 4 обоснованные выводы. Об этом уведомлены органы прокуратуры, Национальной полиции и Национальное антикоррупционное бюро.



Так, НАПК выявило признаки уголовного правонарушения по результатам проверки декларации за 2016 год, представленной Сергеем Харчуком, депутатом Киевского городского совета. Установлено, что депутат не указал в декларации сведения о двух своих квартирах, одна из которых, площадью 48 м2, расположена в г. Полтава, а другая, площадью 87 м2, в г. Карловы Вары, Чехия.

Также декларант не указал и неверно указал свои доходы, сведения о которых содержатся в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов о суммах доходов, начисленных физическим лицам налоговыми агентами, и/или суммы доходов, полученных самозанятыми лицами, а также размер удержанного налога с доходов физических лиц). Общая сумма недостоверных сведений составляет 2 634 780,33 грн.

Напомним, НАПК направило в суд 6 административных протоколов за несоблюдение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно нарушения требований финансового контроля.

РБК-Украина сообщало, что в Украине во вторник, 1 января 2019 года, стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.