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НАПК направило в суд протоколы в отношении должностных лиц за нарушение сроков представления декларации

Новости » Политика    02.01.2019 - 20:54
НАПК направило в суд протоколы в отношении должностных лиц за нарушение сроков представления декларации
Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

В частности, направлен протокол в отношении прокурора Киевской местной прокуратуры №3 Кристины Шилиной

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 6 административных протоколов за несоблюдение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно нарушения требований финансового контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ведомства.

Как отмечается, было направлено в суд 3 админпротоколы в отношении Бориса Шушковского, который находясь на должности начальника отдела внутренних расследований, предотвращение коррупции и государственного финансового мониторинга Министерства инфраструктуры Украины несвоевременно подал декларацию за 2015 год, а также перед и после освобождения.

"Также направлено в суд админпротокол в отношении начальника Белоцерковской районной государственной больницы ветеринарной медицины Олега Кондратюка, который при заполнении и подаче декларации указал недостоверные сведения, отличающиеся на общую сумму 400 тысяч 608 грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, направлено в суд админпротокол в отношении ведущего специалиста отдела технического обеспечения управления информационных технологий секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины Артема Сташкевича и прокурора Киевской местной прокуратуры № 3 города Киева Кристины Шилиной, которые несвоевременно подали ежегодную декларацию.

Напомним, в Украине во вторник, 1 января 2019 года, стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в декларациях четырех должностных лиц признаки уголовного правонарушения, пов'вязаного с умышленным декларированием недостоверной информации.

В Украине стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2018 НАПК направило в суд админпротоколы в отношении нардепа Дунаева
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