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НАПК выявило нарушения финансовой отчетности в 23 партиях

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Лидеров 23 партий вызвали для дачи объяснений

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило многочисленные признаки нарушений в финансовой отчетности за IV квартал 2019 года у 23 партий. Лидеры партий были вызваны в НАПК для дачи объяснений.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Отмечается, что главы 23 политсил должны явиться для объяснения причин возможных нарушений в период с 22 по 25 июня. Вызваны были:

  • Михаил Добкин, политическая партия "Христианские социалисты";
  • Вячеслав Азаров, политическая партия "Союз анархистов Украины";
  • Андрей Малахов, "Политическая партия "Воины АТО";
  • Михаил Гуцол, "Зеленая экологическая партия Украины "Радуга";
  • Руслан Руденко, политическая партия "Украинцы вместе";
  • Михаил Ямненко, "Казацкая партия Украины";
  • Сергей Кондрашов, политическая партия "Всеукраинское объединение "Новая Украина";
  • Людмила Давыдова, политическая партия "Новая демократия";
  • Станислав Габелев, политическая партия "Блок левых сил";
  • Антон Соколов, политическая партия "Киевская община";
  • Андрей Свищ, политическая партия "Порядок. Ответственность, Справедливость";
  • Артур Снигирь, политическая партия "Всеукраинское объединение горожан "Перспектива";
  • Юрий Потомский, политическая партия "Право народа";
  • Григорий Кузьмич, политическая партия "Национально-демократическое объединение "Украина";
  • Леонид Грицаенко, "Народно-демократическая партия патриотов Украины";
  • Дмитрий Подлужный, "Партия украинского народа";
  • Юрий Крутько, "Аграрная партия Украины";
  • Игорь Беркут, политическая партия "Великая Украина";
  • Виктор Карпович, политическая партия "Сам за себя";
  • Владимир Тесля, политическая партия "Сознательная нация";
  • Сергей Сиротенко, политическая партия "За Украину!";
  • Владимир Рубан, политическая партия "Офицерский корпус";
  • Гаина Третьяк, "Партия развития общин".

Также для объяснений был вызван кандидат в народные депутаты в избирательном округе №179 Денис Шейбут из-за возможного нарушения сроков подачи финансового отчета, относительно использования средств избирательного фонда.

Напомним, по итогам анализа за II квартал 2019 года НАПК выявило нарушения финансовой отчетности у 58 партий.

Также РБК-Украина писало, что суды закрыли около 80% дел о нарушении финансирования партий.

Автор: Игорь Литвиненко

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