НАПК выявило нарушения финансовой отчетности в 23 партиях

Лидеров 23 партий вызвали для дачи объяснений
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило многочисленные признаки нарушений в финансовой отчетности за IV квартал 2019 года у 23 партий. Лидеры партий были вызваны в НАПК для дачи объяснений.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Отмечается, что главы 23 политсил должны явиться для объяснения причин возможных нарушений в период с 22 по 25 июня. Вызваны были:
- Михаил Добкин, политическая партия "Христианские социалисты";
- Вячеслав Азаров, политическая партия "Союз анархистов Украины";
- Андрей Малахов, "Политическая партия "Воины АТО";
- Михаил Гуцол, "Зеленая экологическая партия Украины "Радуга";
- Руслан Руденко, политическая партия "Украинцы вместе";
- Михаил Ямненко, "Казацкая партия Украины";
- Сергей Кондрашов, политическая партия "Всеукраинское объединение "Новая Украина";
- Людмила Давыдова, политическая партия "Новая демократия";
- Станислав Габелев, политическая партия "Блок левых сил";
- Антон Соколов, политическая партия "Киевская община";
- Андрей Свищ, политическая партия "Порядок. Ответственность, Справедливость";
- Артур Снигирь, политическая партия "Всеукраинское объединение горожан "Перспектива";
- Юрий Потомский, политическая партия "Право народа";
- Григорий Кузьмич, политическая партия "Национально-демократическое объединение "Украина";
- Леонид Грицаенко, "Народно-демократическая партия патриотов Украины";
- Дмитрий Подлужный, "Партия украинского народа";
- Юрий Крутько, "Аграрная партия Украины";
- Игорь Беркут, политическая партия "Великая Украина";
- Виктор Карпович, политическая партия "Сам за себя";
- Владимир Тесля, политическая партия "Сознательная нация";
- Сергей Сиротенко, политическая партия "За Украину!";
- Владимир Рубан, политическая партия "Офицерский корпус";
- Гаина Третьяк, "Партия развития общин".
Также для объяснений был вызван кандидат в народные депутаты в избирательном округе №179 Денис Шейбут из-за возможного нарушения сроков подачи финансового отчета, относительно использования средств избирательного фонда.
Напомним, по итогам анализа за II квартал 2019 года НАПК выявило нарушения финансовой отчетности у 58 партий.
Также РБК-Украина писало, что суды закрыли около 80% дел о нарушении финансирования партий.
Автор: Игорь Литвиненко