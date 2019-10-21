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НАПК обнаружило нарушения в финансовой отчетности у 58 партий

Новости » Политика    21.10.2019 - 10:55
НАПК обнаружило нарушения в финансовой отчетности у 58 партий
Фото: НАПК (РБК-Украина)

В список попали почти все партии, прошедшие в парламент 9-го созыва

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило нарушения в финансовых отчетах украинских политический партий за II квартал 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, 58 заключений содержат информацию о нарушениях представления отчета политической партии и порядка получения взноса на поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Административного кодекса Украины.

В частности, нарушения обнаружены в отчетах парламентский партий 9-го созыва Верховной рады - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос".

"В отчетах политических партий, вошедших в парламент, выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Протоколы об административных правонарушениях будут составлены уполномоченными лицами Национального агентства на физических лиц-вкладчиков", - говорится в сообщении.

Также выявлены нарушения в финансовых отчетах следующих партий: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Гражданская позиция", "Демальянс", "Единая сила", "Коммунистическая партия Украины", "Конгресс украинских националистов", "Национальный корпус", "Наши", "Объединение Самопомощь", "Партия Шария", "Правый сектор", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Движение новых сил Михаила Саакашвили", "Сила и честь", "Сила людей", "УДАР", "Украинская стратегия Гройсмана", "5.10".

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции через суд хочет аннулировать регистрацию одной из украинский партий из-за того, что политсила не выдвигала своих кандидатов на парламентских и президентских выборах в последние 10 лет.

Также РБК-Украина писало, что 18 октября вступил в силу закон об отмене финансирования проигравших выборы партий. Ранее партии, которые преодолевали 2-процентный барьер на выборах, получали финансирование из госбюджета.

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