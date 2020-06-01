Суды закрыли 80% дел о нарушении финансирования партий

На рассмотрении находится еще 381 дело
В 2019 году суды закрыли почти в 80% рассмотренных дел о нарушении финансирования политических партий. Таких дело было 630.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) в ответ на запрос движения "ЧЕСНО".
Так, 122 дела закрыли в связи с истечением срока (подтверждено вину и состав административного правонарушения), 265 - из-за истечения срока (без определения вины и состава административного правонарушения), а 243 - в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения
НАПК в 2019 году составило и подало на рассмотрение в суд 1174 протокола о нарушении финансирования партий по ст. 212-15 и 212-21 Административного кодекса. Из них на рассмотрении осталось 381 дело.
В ведомстве уточнили, из-за чего суды обычно закрывают дела:
Еще одна проблема связана с самими судебными решениями.
"Например, типичным нарушением прошлого года было осуществление взноса партии лицом, имеющим налоговый долг. Судебные решения в таких делах, согласно объяснениям НАПК, опираются на отсутствие умысла или на то, что лицо не было проинформировано о наличии у него налогового долга. Также есть проблемы с трактовкой того, кто является субъектом административного правонарушения - сама партия или должностное лицо партии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году партии вернули донорам или перечислили в госбюджет не менее 173 миллионов гривен. Типичной причиной возврата вклада было наличие налогового долга у донора партии.
Напомним, ранее НАПК остановило госфинансирование партии "Слуга народа", которая сама возжелала отказаться от 70 миллионов гривен государственных средств.
При этом ранее в интервью РБК-Украина глава НАПК Александр Новиков заявил, что еще ни одна политическая партия не обращалась к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования.
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Автор: Максим Зайченко