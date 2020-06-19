НАЗК виявило порушення фінансової звітності в партіях 23

Лідерів 23 партій викликали для дачі пояснень
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило численні ознаки порушень у фінансовій звітності за IV квартал 2019 року у 23 партій. Лідери партій були викликані в НАЗК для дачі пояснень.
Про це повідомили у прес-службі НАЗК.
Наголошується, що глави 23 політсил повинні з'явитися для пояснення причин можливих порушень в період з 22 по 25 червня. Викликані були:
- Михайло Добкін, політична партія "Християнські соціалісти";
- В'ячеслав Азаров, політична партія "Союз анархістів України";
- Андрій Малахов, "Політична партія "Воїни АТО";
- Михайло Гуцол, "Зелена екологічна партія України "Райдуга";
- Руслан Руденко, політична партія "Українці разом";
- Михайло Ямненко, "Козацька партія України";
- Сергій Кондрашов, політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Нова Україна";
- Людмила Давидова, політична партія "Нова демократія";
- Габелев Станіслав, політична партія "Блок лівих сил";
- Антон Соколов, політична партія "Київська громада";
- Андрій Свищ, політична партія "Порядок Відповідальність, Справедливість";
- Артур Снігир, політична партія "Всеукраїнське об'єднання городян "Перспектива";
- Юрій Потомський, політична партія "Право народу";
- Григорій Кузьмич, політична партія "Національно-демократичне об'єднання "Україна";
- Леонід Грицаєнко, "Народно-демократична партія патріотів України";
- Дмитро Підлужний, "Партія українського народу";
- Юрій Крутько, "Аграрна партія України";
- Ігор Беркут, політична партія "Велика Україна";
- Віктор Карпович, політична партія "Сам за себе";
- Володимир Тесля, політична партія "Свідома нація";
- Сергій Сиротенко, політична партія "За Україну!";
- Володимир Рубан, політична партія "Офіцерський корпус";
- Гаїна Третяк, "Партія розвитку громад"
Також для пояснень був викликаний кандидат у народні депутати у виборчому окрузі №179 Денис Шейбут через можливе порушення строків подання фінансового звіту щодо використання коштів виборчого фонду.
Нагадаємо, за підсумками аналізу за II квартал 2019 року НАЗК виявило порушення фінансової звітності у 58 партій.
Також РБК-Україна писало, що суди закрили близько 80% справ про порушення фінансування партій.
Автор: Игорь Литвиненко