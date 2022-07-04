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НАПК впервые исключило из списка кандидатов на санкции чиновника из РФ

НАПК впервые исключило из списка кандидатов на санкции чиновника из РФ (фото: flickr.com)
Автор: Наталия Гурковская

НАПК впервые исключило из списка кандидатов на санкции бывшего чиновника из РФ, который уволился и признал войну в Украине, осудив действия Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

"НАПК впервые исключило лицо из списка кандидатов на санкции. Лицо обратилось в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время в списке 16 тысяч кандидатов,

Имя исключенного из списка кандидатов на санкции бывшего члена правления российской компании не называется. Известно только, что компания, в которой он работал, входит в ТОП-10 самых больших по выручке в сфере энергетики. Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм.

По данным НАПК, часть определенных кандидатов уже оказалась под международными санкциями. Среди них ряд руководителей государственной компании "Ростех":

  • член правления и заместитель гендиректора Игорь Завьялов;
  • заместитель гендиректора Максим Выборных;
  • директор по внутреннему аудиту Наталья Смирнова.

Все они уже попали в санкции США.

"Если бы они заранее уволились со своих должностей, у них был бы шанс избежать санкций и ареста активов", - подчеркивают в НАПК.

Как сообщалось, Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Также Великобритания вводит новые санкции против Беларуси из-за поддержки режима Александра Лукашенко военного вторжения России в Украину.

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Санкции против России