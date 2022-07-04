НАЗК вперше виключило зі списку кандидатів на санкції посадовця з РФ

"НАЗК уперше виключило особу зі списку кандидатів на санкції. Особа звернулась до НАЗК з проханням бути виключеною зі списку. Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ", - йдеться в повідомленні.

Наразі у списку 16 тисяч кандидатів.

Ім'я виключеного зі списку кандидатів на санкції колишнього члена правління російської компанії не називається. Відомо лише, що компанія, в якій він працював, входить до ТОП-10 найбільших за виручкою у сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків у російський бюджет, чим фактично фінансує тероризм.

За даними НАЗК, частина визначених кандидатів уже опинилась під міжнародними санкціями. Серед них низка керівників державної компанії "Ростех":

член правління та заступник гендиректора Ігор Зав’ялов;

заступник гендиректора Максим Виборних;

директор із внутрішнього аудиту Наталія Смирнова.

Усі вони вже потрапили до санкцій США.

"Якби вони заздалегідь звільнилися зі своїх посад, вони мали б шанс уникнути санкцій та арешту активів", - підкреслюють в НАЗК.