Фото: Зеновий Холоднюк (facebook.com OAASOfficial)

Предписания внесены также главе Мироновской РГА и двум чиновникам

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло предписание главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

Указано, что предписание внесено в отношении начальника территориального управления Государственной судебной администрации в Киевской области Назира Бадахова, который себя премировал.

Кроме того, предписания внесены директору Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексею Бонюку в отношении начальника организационного отдела Управления "Днепровская межрегиональная ресурсно-коммуникационная платформа" Координационного центра по предоставлению правовой помощи Артема Сычкова и и.о. директора Департамента финансов Житомирской областной государственной администрации Леониду Миничу в отношении главного специалиста сектора по вопросам персонала Департамента финансов Дарьи Ступницкой.

Так, нацагентство установило факты непередачи в управление другому лицу принадлежащих корпоративных прав в обществе с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения на указанные должности в порядке, предусмотренном законом.

Указано, что предписание внесено и главе Мироновской районной государственной администрации Киевской области Игорю Черногоду в отношении начальника Управления социальной защиты населения данной РГА Игоря Майсуса, который обратился в управление, которое возглавляет, с заявлением о рассмотрении и назначении ему жилищной субсидии.

"Национальное агентство требует устранить указанные нарушения, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее НАПК внесло предписание киевскому мэру Виталию Кличко. Так, предписание внесено по результатам плановой проверки соблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" в Киевском городском совете.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря нацагентство внесло предписание заместителю главы Гослесагентства и главе Винницкого областного совета.

Добавим также, в ноябре НАПК зафиксировало 240 нарушений антикоррупционного законодательства.