Фото: Зеновій Холоднюк (facebook.com OAASOfficial)

Приписи внесені також голові Миронівської РДА та двом посадовцям

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу агентства.

Вказано, що припис внесено щодо начальника територіального управління Державної судової адміністрації у Київській області Назіра Бадахова, який себе преміював.

Крім того, приписи внесено директорові Координаційного центру з надання правової допомоги Олексію Бонюку стосовно начальника організаційного відділу Управління "Дніпровська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа" Координаційного центру з надання правової допомоги Артема Сичкова та в.о. директора Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації Леоніду Мінічу стосовно головного спеціаліста сектору з питань персоналу Департаменту фінансів Дарини Ступніцької.

Так, нацагентство встановило факти непередачі в управління іншій особі належних корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю протягом 30 днів з моменту призначення на вказані посади у порядку, передбаченому законом.

Вказано, що припис внесено і голові Миронівської районної державної адміністрації Київської області Ігорю Черногоду стосовно начальника Управління соціального захисту населення даної РДА Ігоря Майсуса, який звернувся до управління, яке очолює, із заявою про розгляд та призначення йому житлової субсидії.

"Національне агентство вимагає усунути вказані порушення, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло припис Київському міському голові Віталію Кличку. Так, припис внесено за результатами планової перевірки дотримання вимог закону України "Про запобігання корупції" у Київській міській раді.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня Нацагентство внесло припис заступнику голови Держлісагентства та голові Вінницької обласної ради.

Додамо також, в листопаді НАЗК зафіксувало 240 порушень антикорупційного законодавства.