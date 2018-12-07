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НАПК внесло предписание главе Винницкого областного совета

Новости » Общество    07.12.2018 - 12:44
НАПК внесло предписание главе Винницкого областного совета
Фото: НАПК (РБК-Украина)

Также агентство внесло предписание заместителю председателя Гослесагентства

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) внесло предписания заместителю председателя Гослесагентства и главе Винницкого областного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.

В частности, предписание заместителю председателя Гослесагентства Владимиру Бондарю внесено относительно исполняющего обязанности директора ГП "Герцаевское государственное специализированное лесничество агропромышленного комплекса" Петра Минзата.

Главе Винницкого областного совета Анатолию Олейнику - в отношении начальника коммунального предприятия "Винницаоблводоканал" Александра Чернятинского.

Также внесено предписание руководителю Киевской местной прокуратуры № 6 Александру Авдеенко о нарушении требований части четвертой статьи 12 закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно предоставление не в полном объеме и с нарушением установленных законодательством сроков информации и документов на запрос НАПК.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание главе Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко.

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