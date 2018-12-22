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НАПК внесло предписание мэру Киева

Новости » Политика    22.12.2018 - 15:18
НАПК внесло предписание мэру Киева
Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)

Предписание касается нарушения антикоррупционного законодательства в Киевсовете

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание киевскому городскому голове Виталию Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, предписание внесено по результатам плановой проверки соблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" в Киевском городском совете.

Сообщается, что во время проверки было установлено, что не было утверждено антикоррупционную программу Киевсовета на 2017 год.

Кроме того, ответственные должностные лица Киевсовета не сообщили НАПК о 6 случаев несвоевременного представления деклараций перед увольнением бывшими должностными лицами секретариата Киевсовета.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Напомним, по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в 8 политических партиях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК выявило в декларациях четырех должностных лиц признаки уголовного правонарушения, связанного с умышленным декларированием недостоверной информации.

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Новости Украины Виталий КличкоНАПК
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