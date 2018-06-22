НАПК утвердило результаты проверок деклараций еще 13 должностных лиц

Кроме этого, ведомство начало полную проверку 8 декларантов
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение об утверждении результатов осуществление полных проверок деклараций в отношении 13-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Результаты полных проверок утверждении в отношении деклараций, поданных следующими должностными лицами:
- Порошенко Петром Алексеевичем, президентом Украины, за 2017 год.
- Зубко Геннадием Григорьевичем, вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, за 2017 год.
- Русецким Анатолием Анатольевичем, депутатом Харьковского областного совета, за 2016 год.
- Пилипенко Виктором Анатольевичем, депутатом Северодонецкого городского совета Луганской области, за 2016 год.
- Махнико Романом Петровичем, депутатом Соледарского городского совета Донецкой области, за 2016 год.
- Романцем Романом Николаевичем, заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Кураховского городского совета Донецкой области, за 2016 год.
- Матусяком Сергеем Владимировичем, заместителем городского головы г. Винница, за 2015 и 2016 годы.
- Зинчуком Владимиром Калиновичем, поселковым председателем Каланчакского поселкового совета Херсонской области, за 2016 год.
- Гончаровым Петром Степановичем, депутатом Александровского поселкового совета Донецкой области, за 2016 год.
- Бучко Владимиром Анатольевичем, директором юридического департамента Министерства экологии и природных ресурсов Украины, за 2015 и 2016 годы.
- Ворожеем Назаром Степановичем, начальником таможенного поста "Мостиска" Львовской таможни ГФС Украины, за 2015 и 2016 годы.
- Котвицкою Аллой Анатольевной, первым проректором по научно-педагогической работе Национального фармацевтического университета, за 2016 год.
- Рыбой Алексеем Владимировичем, следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Кировоградской области, за 2015 и 2016 годы.
Кроме этого, приняты решения о проведении полных проверок деклараций за 2015 - 2017 годы, которые были представлены:
- Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
- Мураевим Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
- Зайцем Тарасом Александровичем, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2015 и 2016 годы.
- Порохнею Алексеем Ивановичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год.
- Караберовым Владимиром Ильичом, депутатом Мангушского районного совета Донецкой области, за 2016 год.
- Додоном Александром Васильевичем, старшим оперуполномоченным криминальной полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, за 2016 и 2017 годы.
- Грицаком Игорем Юлиановичем, ведущим профессионалом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 2016 и 2017 годы.
- Иваровским Дмитрием Владимировичем, инспектором роты № 2 батальона №4 управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции, за 2017 год.
Также было принято решение о продлении срока полной проверки е-деклараций, представленных 5-ю субъектами декларирования, на дополнительные 30 календарных дней:
- Андреем Андреевичем Гордийчуком, депутатом Хмельницкого областного совета, за 2016 год.
- Омельяновичем Денисом Сергеевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.
- Потильчаком Александром Ивановичем, судьей Верховного суда Украины, за 2015 и 2016 годы.
- Валерием Яковлевичем Хмельнюком, председателем Черноморской городского совета Одесской области, 2016 и 2017 годы.
- Чернышевым Денисом Викторовичем, заместителем министра юстиции Украины, за 2015 и 2016 годы.
Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты Украины в 2017 году задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах.