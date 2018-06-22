НАПК утвердило результаты проверок деклараций еще 13 должностных лиц

Кроме этого, ведомство начало полную проверку 8 декларантов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение об утверждении результатов осуществление полных проверок деклараций в отношении 13-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Результаты полных проверок утверждении в отношении деклараций, поданных следующими должностными лицами:

Порошенко Петром Алексеевичем, президентом Украины, за 2017 год. Зубко Геннадием Григорьевичем, вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, за 2017 год. Русецким Анатолием Анатольевичем, депутатом Харьковского областного совета, за 2016 год. Пилипенко Виктором Анатольевичем, депутатом Северодонецкого городского совета Луганской области, за 2016 год. Махнико Романом Петровичем, депутатом Соледарского городского совета Донецкой области, за 2016 год. Романцем Романом Николаевичем, заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Кураховского городского совета Донецкой области, за 2016 год. Матусяком Сергеем Владимировичем, заместителем городского головы г. Винница, за 2015 и 2016 годы. Зинчуком Владимиром Калиновичем, поселковым председателем Каланчакского поселкового совета Херсонской области, за 2016 год. Гончаровым Петром Степановичем, депутатом Александровского поселкового совета Донецкой области, за 2016 год. Бучко Владимиром Анатольевичем, директором юридического департамента Министерства экологии и природных ресурсов Украины, за 2015 и 2016 годы. Ворожеем Назаром Степановичем, начальником таможенного поста "Мостиска" Львовской таможни ГФС Украины, за 2015 и 2016 годы. Котвицкою Аллой Анатольевной, первым проректором по научно-педагогической работе Национального фармацевтического университета, за 2016 год. Рыбой Алексеем Владимировичем, следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Кировоградской области, за 2015 и 2016 годы.

Кроме этого, приняты решения о проведении полных проверок деклараций за 2015 - 2017 годы, которые были представлены:

Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год. Мураевим Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год. Зайцем Тарасом Александровичем, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2015 и 2016 годы. Порохнею Алексеем Ивановичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год. Караберовым Владимиром Ильичом, депутатом Мангушского районного совета Донецкой области, за 2016 год. Додоном Александром Васильевичем, старшим оперуполномоченным криминальной полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, за 2016 и 2017 годы. Грицаком Игорем Юлиановичем, ведущим профессионалом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 2016 и 2017 годы. Иваровским Дмитрием Владимировичем, инспектором роты № 2 батальона №4 управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции, за 2017 год.

Также было принято решение о продлении срока полной проверки е-деклараций, представленных 5-ю субъектами декларирования, на дополнительные 30 календарных дней:

Андреем Андреевичем Гордийчуком, депутатом Хмельницкого областного совета, за 2016 год. Омельяновичем Денисом Сергеевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы. Потильчаком Александром Ивановичем, судьей Верховного суда Украины, за 2015 и 2016 годы. Валерием Яковлевичем Хмельнюком, председателем Черноморской городского совета Одесской области, 2016 и 2017 годы. Чернышевым Денисом Викторовичем, заместителем министра юстиции Украины, за 2015 и 2016 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты Украины в 2017 году задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах.