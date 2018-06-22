НАЗК затвердило результати перевірок декларацій ще 13 посадовців

Крім цього, відомство розпочало повну перевірку щодо 8 декларантів
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 13-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Результати повних перевірок затвердженні щодо декларацій, поданих такими посадовими особами:
- Порошенком Петром Олексійовичем, президентом України, за 2017 рік.
- Зубком Геннадієм Григоровичем, віце-прем'єр-міністром України - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, за 2017 рік.
- Русецьким Анатолієм Анатолійовичем, депутатом Харківської обласної ради, за 2016 рік.
- Пилипенком Віктором Анатолійовичем, депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області, за 2016 рік.
- Махником Романом Петровичем, депутатом Соледарської міської ради Донецької області, за 2016 рік.
- Романцем Романом Миколайовичем, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Курахівської міської ради Донецької області, за 2016 рік.
- Матусяком Сергієм Володимировичем, заступником міського голови м. Вінниця, за 2015 та 2016 роки.
- Зінчуком Володимиром Калиновичем, селищним головою Каланчацької селищної ради Херсонської області, за 2016 рік.
- Гончаровим Петром Степановичем, депутатом Олександрівської селищної ради Донецької області, за 2016 рік.
- Бучком Володимиром Анатолійовичем, директором юридичного департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України, за 2015 та 2016 роки.
- Ворожбитом Назаром Степановичем, начальником митного поста "Мостиська" Львівської митниці ДФС України, за 2015 та 2016 роки.
- Котвіцькою Аллою Анатоліївною, першим проректором з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, за 2016 рік.
- Рибою Олексієм Володимировичем, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області, за 2015 та 2016 роки.
Крім цього, прийняті рішення про проведення повних перевірок декларацій за 2015 - 2017 роки, які були подані:
- Богуслаєвим В’ячеславом Олександровичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
- Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
- Зайцем Тарасом Олександровичем, суддею Святошинського районного суду міста Києва, за 2015 та 2016 роки.
- Порохнею Олексієм Івановичем, депутатом Полтавської обласної ради, за 2016 рік.
- Караберовим Володимиром Іллічем, депутатом Мангушської районної ради Донецької області, за 2016 рік.
- Додоном Олександром Васильовичем, старшим оперуповноваженим кримінальної поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за 2016 та 2017 роки.
- Грицаком Ігорем Юліановичем, провідним професіоналом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2016 та 2017 роки.
- Іваровським Дмитром Володимировичем, інспектором роти № 2 батальйону №4 управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції, за 2017 рік.
Також було ухвалене рішення про продовження строку повної перевірки е-декларацій, поданих 5-ма суб’єктами декларування, на додаткові 30 календарних днів:
- Гордійчуком Андрієм Андрійовичем, депутатом Хмельницької обласної ради, за 2016 рік.
- Омельяновичем Денисом Сергійовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки.
- Потильчаком Олександром Івановичем, суддею Верховного суду України, за 2015 та 2016 роки.
- Хмельнюком Валерієм Яковичем, головою Чорноморської міської ради Одеської області, 2016 та 2017 роки.
- Чернишовим Денисом Вікторовичем, заступником міністра юстиції України, за 2015 та 2016 роки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати України у 2017 році задекларували 915 об’єктів нерухомості у 43 країнах.