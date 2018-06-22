НАЗК затвердило результати перевірок декларацій ще 13 посадовців

Крім цього, відомство розпочало повну перевірку щодо 8 декларантів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 13-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Результати повних перевірок затвердженні щодо декларацій, поданих такими посадовими особами:

Порошенком Петром Олексійовичем, президентом України, за 2017 рік. Зубком Геннадієм Григоровичем, віце-прем'єр-міністром України - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, за 2017 рік. Русецьким Анатолієм Анатолійовичем, депутатом Харківської обласної ради, за 2016 рік. Пилипенком Віктором Анатолійовичем, депутатом Сєвєродонецької міської ради Луганської області, за 2016 рік. Махником Романом Петровичем, депутатом Соледарської міської ради Донецької області, за 2016 рік. Романцем Романом Миколайовичем, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Курахівської міської ради Донецької області, за 2016 рік. Матусяком Сергієм Володимировичем, заступником міського голови м. Вінниця, за 2015 та 2016 роки. Зінчуком Володимиром Калиновичем, селищним головою Каланчацької селищної ради Херсонської області, за 2016 рік. Гончаровим Петром Степановичем, депутатом Олександрівської селищної ради Донецької області, за 2016 рік. Бучком Володимиром Анатолійовичем, директором юридичного департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України, за 2015 та 2016 роки. Ворожбитом Назаром Степановичем, начальником митного поста "Мостиська" Львівської митниці ДФС України, за 2015 та 2016 роки. Котвіцькою Аллою Анатоліївною, першим проректором з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, за 2016 рік. Рибою Олексієм Володимировичем, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області, за 2015 та 2016 роки.

Крім цього, прийняті рішення про проведення повних перевірок декларацій за 2015 - 2017 роки, які були подані:

Богуслаєвим В’ячеславом Олександровичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік. Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік. Зайцем Тарасом Олександровичем, суддею Святошинського районного суду міста Києва, за 2015 та 2016 роки. Порохнею Олексієм Івановичем, депутатом Полтавської обласної ради, за 2016 рік. Караберовим Володимиром Іллічем, депутатом Мангушської районної ради Донецької області, за 2016 рік. Додоном Олександром Васильовичем, старшим оперуповноваженим кримінальної поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за 2016 та 2017 роки. Грицаком Ігорем Юліановичем, провідним професіоналом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2016 та 2017 роки. Іваровським Дмитром Володимировичем, інспектором роти № 2 батальйону №4 управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції, за 2017 рік.

Також було ухвалене рішення про продовження строку повної перевірки е-декларацій, поданих 5-ма суб’єктами декларування, на додаткові 30 календарних днів:

Гордійчуком Андрієм Андрійовичем, депутатом Хмельницької обласної ради, за 2016 рік. Омельяновичем Денисом Сергійовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 та 2016 роки. Потильчаком Олександром Івановичем, суддею Верховного суду України, за 2015 та 2016 роки. Хмельнюком Валерієм Яковичем, головою Чорноморської міської ради Одеської області, 2016 та 2017 роки. Чернишовим Денисом Вікторовичем, заступником міністра юстиції України, за 2015 та 2016 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати України у 2017 році задекларували 915 об’єктів нерухомості у 43 країнах.