НАПК составило 6 протоколов по админнарушениям в отчетах парламентских партий

В общем НАПК составил 80 протоколов по результатам проверки отчетов политических партий
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило 6 протоколов относительно административных нарушений, выявленных в ходе проверки отчетов парламентских партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Как отмечается, в целом НАПК проверило 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2018 года. После проверки было составлено 80 протоколов по выявленным фактам административных правонарушений, шесть из них - в отношении парламентских партий.
Также сообщается, что НАПК направило в суд протоколы о нарушении порядка предоставления взноса для поддержки политических партий "Объединение "Самопомич" и "Оппозиционный блок".
"Всего 26 протоколов, которые составлены на руководителей политических партий, руководителей юридических лиц и на физических лиц, уже направлены в судебные органы", - говорится в сообщении.
Речь идет о таких партиях, как:
"Еще 54 протокола будут направлены в суд после завершения всех действий, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, о привлечении соответствующих лиц к административной ответственности", - добавляют в НАПК.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что выявило признаки уголовного правонарушения в декларации нардепа Вадима Новинского.
Добавим, также сообщалось, что НАПК начало полную проверку декларации директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.