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НАПК составило 6 протоколов по админнарушениям в отчетах парламентских партий

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 15:05
Фото: НАПК (УНИАН)
Фото: НАПК (УНИАН)

В общем НАПК составил 80 протоколов по результатам проверки отчетов политических партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило 6 протоколов относительно административных нарушений, выявленных в ходе проверки отчетов парламентских партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, в целом НАПК проверило 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2018 года. После проверки было составлено 80 протоколов по выявленным фактам административных правонарушений, шесть из них - в отношении парламентских партий.

Также сообщается, что НАПК направило в суд протоколы о нарушении порядка предоставления взноса для поддержки политических партий "Объединение "Самопомич" и "Оппозиционный блок".

"Всего 26 протоколов, которые составлены на руководителей политических партий, руководителей юридических лиц и на физических лиц, уже направлены в судебные органы", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких партиях, как:

  • Оппозиционный блок;
  • Объединения "Самопомич";
  • Украина превыше всего;
  • Социальная справедливость;
  • Союз левых сил;
  • Киевская Русь - Украина;
  • Совесть Украины;
  • Народные инициативе Александра Фельдмана;
  • Праведность;
  • Зеленый трезубец;
  • Христианско-демократический союз;
  • ВО "Новая Украина";
  • Народного действия Надежда;
  • Украинский общественный совет;
  • Всеукраинская Политическая партия - Экология и социальная защита;
  • Христианско-либеральная партия;
  • Республиканская платформа;
  • ВО "Свобода";
  • ВО "Народные герои";
  • Єдина Країна;
  • Партия Натальи Королевской "Украина Вперед!".

"Еще 54 протокола будут направлены в суд после завершения всех действий, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, о привлечении соответствующих лиц к административной ответственности", - добавляют в НАПК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что выявило признаки уголовного правонарушения в декларации нардепа Вадима Новинского.

Добавим, также сообщалось, что НАПК начало полную проверку декларации директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

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