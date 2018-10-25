НАПК составило 6 протоколов по админнарушениям в отчетах парламентских партий

Фото: НАПК (УНИАН)

В общем НАПК составил 80 протоколов по результатам проверки отчетов политических партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило 6 протоколов относительно административных нарушений, выявленных в ходе проверки отчетов парламентских партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, в целом НАПК проверило 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2018 года. После проверки было составлено 80 протоколов по выявленным фактам административных правонарушений, шесть из них - в отношении парламентских партий.

Также сообщается, что НАПК направило в суд протоколы о нарушении порядка предоставления взноса для поддержки политических партий "Объединение "Самопомич" и "Оппозиционный блок".

"Всего 26 протоколов, которые составлены на руководителей политических партий, руководителей юридических лиц и на физических лиц, уже направлены в судебные органы", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких партиях, как:

Оппозиционный блок;

Объединения "Самопомич";

Украина превыше всего;

Социальная справедливость;

Союз левых сил;

Киевская Русь - Украина;

Совесть Украины;

Народные инициативе Александра Фельдмана;

Праведность;

Зеленый трезубец;

Христианско-демократический союз;

ВО "Новая Украина";

Народного действия Надежда;

Украинский общественный совет;

Всеукраинская Политическая партия - Экология и социальная защита;

Христианско-либеральная партия;

Республиканская платформа;

ВО "Свобода";

ВО "Народные герои";

Єдина Країна;

Партия Натальи Королевской "Украина Вперед!".

"Еще 54 протокола будут направлены в суд после завершения всех действий, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, о привлечении соответствующих лиц к административной ответственности", - добавляют в НАПК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что выявило признаки уголовного правонарушения в декларации нардепа Вадима Новинского.

Добавим, также сообщалось, что НАПК начало полную проверку декларации директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.