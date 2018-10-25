НАЗК склало 6 протоколів щодо адмінпорушень у звітах парламентських партій

Фото: НАЗК (УНІАН)

Загалом НАЗК склало 80 протоколів за результатами перевірки звітів політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало 6 протоколів щодо адміністративних порушень, виявлених у ході перевірки звітів парламентських партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, загалом НАЗК перевірило 274 звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за другий квартал 2018 року. Після перевірки було складено 80 протоколів за виявленими фактами адміністративних правопорушень, шість з них - щодо парламентських партій.

Також повідомляється, що НАЗК направило до суду протоколи щодо порушення порядку надання внеску на підтримку політичних партій "Об’єднання "Самопоміч" та "Опозиційний блок".

"Загалом 26 протоколів, які складено на керівників політичних партій, керівників юридичних осіб (внескодавців) та на фізичних осіб, вже направлено до судових органів", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про такі партії, як:

Опозиційний блок;

Об’єднання "Самопоміч";

Україна понад усе;

Соціальна справедливість;

Союз лівих сил;

Київська Русь - Україна;

Совість України;

Народні ініціативи Олександра Фельдмана;

Праведність;

Зелений тризуб;

Християнсько-демократичний союз;

ВО "Нова Україна";

Народної дії Надія;

Українська громадська рада;

Всеукраїнська Політична партія - Екологія та соціальний захист;

Християнсько-ліберальна партія;

Республіканська платформа;

ВО "Свобода";

ВО "Народні герої";

Єдина Країна;

Партія Наталії Королевської "Україна Вперед!".

"Ще 54 протоколи будуть направлені до суду після завершення всіх дій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, щодо притягнення відповідних осіб до адміністративної відповідальності", - додають у НАЗК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що виявило ознаки кримінального правопорушення у декларації нардепа Вадима Новинського.

Додамо, також повідомлялося, що НАЗК розпочало повну перевірку декларації директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.