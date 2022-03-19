НАПК сформировало базу данных из лиц, которые могут быть предателями Украины: как расширить этот список

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сформировало для СБУ базу данных из 245 человек, которые могут быть предателями Украины. В частности, можно помочь расширить этот список
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.
Напомним, что на время войны НАПК перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единую цель - уничтожение рашистов в Украине.
Сейчас НАПК помогает СБУ выявлять коллаборантов.
Отмечается, что сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать России.
В перечень попали:
Украинцы могут присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборациониста.
Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или любым другим образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом на почту stopzrada@nazk.gov.ua.
"За короткое время, пока работает эта почта, от неравнодушных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в трех областях Украины обнаружили шпионов, передававших России секретную информацию.
Также мы писали, что в Киеве задержали уроженца России, в телефоне которого были фото позиций ВСУ.
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