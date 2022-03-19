UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАПК сформировало базу данных из лиц, которые могут быть предателями Украины: как расширить этот список

В Украине сформировали базу данных предателей страны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сформировало для СБУ базу данных из 245 человек, которые могут быть предателями Украины. В частности, можно помочь расширить этот список

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Напомним, что на время войны НАПК перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единую цель - уничтожение рашистов в Украине.

Сейчас НАПК помогает СБУ выявлять коллаборантов.

Отмечается, что сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать России.

В перечень попали:

  • должностные лица всех уровней, которые способствуют врагу, а также разделяют его идеологию;
  • лица, сотрудничающие с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины.

Украинцы могут присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборациониста.

Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или любым другим образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом на почту stopzrada@nazk.gov.ua.

"За короткое время, пока работает эта почта, от неравнодушных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в трех областях Украины обнаружили шпионов, передававших России секретную информацию.

Также мы писали, что в Киеве задержали уроженца России, в телефоне которого были фото позиций ВСУ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
НАПКВторжение России в Украину