НАПК сформировало базу данных из лиц, которые могут быть предателями Украины: как расширить этот список

Напомним, что на время войны НАПК перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единую цель - уничтожение рашистов в Украине.

Сейчас НАПК помогает СБУ выявлять коллаборантов.

Отмечается, что сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать России.

В перечень попали:

должностные лица всех уровней, которые способствуют врагу, а также разделяют его идеологию;

лица, сотрудничающие с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины.

Украинцы могут присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборациониста.

Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или любым другим образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом на почту stopzrada@nazk.gov.ua.

"За короткое время, пока работает эта почта, от неравнодушных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах", - говорится в сообщении.