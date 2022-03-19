НАЗК сформувало базу даних з осіб, які можуть бути зрадниками України: як розширити цей список

Нагадаємо, що на час війни НАЗК переналаштувало свою роботу для того, щоб працювати на єдину мету - знищення рашистів в Україні.

Наразі НАЗК допомагає СБУ виявляти колаборантів.

Зазначається, що сформовано базу даних з 245 осіб, які можуть допомагати Росії.

До переліку потрапили:

посадовці усіх рівнів, які сприяють ворогу, а також поділяють його ідеологію;

особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

Українці можуть доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта.

Якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї "руського міра", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua.

"За короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло більше 60 повідомлень про можливих колаборантів", - йдеться у повідомленні.