В трех областях Украины обнаружили шпионов, передававших России секретную информацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР и Киберполицию .

Отмечается, что во Львовской области на пограничном пропускном пункте "Рава-Русская" был задержан гражданин РФ. Он является сотрудником МЧС РФ в Калужской области. В его телефоне нашли сообщение с призывами к проведению митингов в поддержку России.

Кроме того, на границе в Закарпатской области на таможенном посте "Малый Березный" задержали российского шпиона. В его мобильном телефоне обнаружены фото блокпостов, расположенных на территории Закарпатья.

Еще одного агента обнаружили в Одесской области. Им оказался 31-летний житель поселка Сергеевка, работавший с российскими кураторами. Он через мессенджер передавал российским оккупантам координаты стратегических объектов.

Всех задержанных диверсантов передали сотрудникам Службы безопасности Украины.