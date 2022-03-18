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В трех областях Украины обнаружили шпионов, передававших России секретную информацию

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Украина, Пятница 18 марта 2022 12:36
В трех областях Украины обнаружили шпионов, передававших России секретную информацию Фото: в трех регионах задержали диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В трех областях Украины правоохранители задержали диверсантов. Российские шпионы передали врагу секретную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР и Киберполицию.

Отмечается, что во Львовской области на пограничном пропускном пункте "Рава-Русская" был задержан гражданин РФ. Он является сотрудником МЧС РФ в Калужской области. В его телефоне нашли сообщение с призывами к проведению митингов в поддержку России.

Кроме того, на границе в Закарпатской области на таможенном посте "Малый Березный" задержали российского шпиона. В его мобильном телефоне обнаружены фото блокпостов, расположенных на территории Закарпатья.

Еще одного агента обнаружили в Одесской области. Им оказался 31-летний житель поселка Сергеевка, работавший с российскими кураторами. Он через мессенджер передавал российским оккупантам координаты стратегических объектов.

Всех задержанных диверсантов передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, в Винницкой области силы ПВО сбили три вражеские ракеты. Еще одну российскую ракету сбили в небе над Одесской областью.

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