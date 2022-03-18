В трех областях Украины обнаружили шпионов, передававших России секретную информацию
В трех областях Украины правоохранители задержали диверсантов. Российские шпионы передали врагу секретную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР и Киберполицию.
Отмечается, что во Львовской области на пограничном пропускном пункте "Рава-Русская" был задержан гражданин РФ. Он является сотрудником МЧС РФ в Калужской области. В его телефоне нашли сообщение с призывами к проведению митингов в поддержку России.
Кроме того, на границе в Закарпатской области на таможенном посте "Малый Березный" задержали российского шпиона. В его мобильном телефоне обнаружены фото блокпостов, расположенных на территории Закарпатья.
Еще одного агента обнаружили в Одесской области. Им оказался 31-летний житель поселка Сергеевка, работавший с российскими кураторами. Он через мессенджер передавал российским оккупантам координаты стратегических объектов.
Всех задержанных диверсантов передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
Напомним, в Винницкой области силы ПВО сбили три вражеские ракеты. Еще одну российскую ракету сбили в небе над Одесской областью.
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