НАПК рекомендует доработать закон о защите украинцев от коллекторов

Национальное агенстство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в проекте закона, который касается защиты должников от коллекторов. Документ нуждается в доработке с учетом соответствующих рекомендаций.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Так, по результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности" НАПК выявило коррупциогенные факторы, которые делают невозможным принятие проекта документа в предложенной редакции.

Среди них:

не определен исключительный перечнь информации, которую заявитель обязан подать Национальному банку Украины для внесения его в Реестр коллекторских компаний;

не установлено механизма/алгоритма выбора Национальным банком Украины мер воздействия за совершенные нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к этическому поведению;

наделение Национального банка Украины правом устанавливать дополнительные требования к этическому поведению, кроме тех, которые определены проектом закона;

не нормирован механизма принятия Национальным банком Украины решения об отнесении вида деятельности к коллекторской деятельности

Напомним, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов.

Ранее НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".