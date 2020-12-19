ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НАПК рекомендует доработать закон о защите украинцев от коллекторов

Автор: Инна Собора

Национальное агенстство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в проекте закона, который касается защиты должников от коллекторов. Документ нуждается в доработке с учетом соответствующих рекомендаций.

Самые читаемые новости

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Так, по результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности" НАПК выявило коррупциогенные факторы, которые делают невозможным принятие проекта документа в предложенной редакции.

Среди них:

  • не определен исключительный перечнь информации, которую заявитель обязан подать Национальному банку Украины для внесения его в Реестр коллекторских компаний;
  • не установлено механизма/алгоритма выбора Национальным банком Украины мер воздействия за совершенные нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к этическому поведению;
  • наделение Национального банка Украины правом устанавливать дополнительные требования к этическому поведению, кроме тех, которые определены проектом закона;
  • не нормирован механизма принятия Национальным банком Украины решения об отнесении вида деятельности к коллекторской деятельности

Напомним, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов.

Ранее НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАПКколлектор