НАЗК рекомендує допрацювати закон про захист українців від колекторів

Національне агенстство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило корупціогенні фактори в проекті закону, що стосується захисту боржників від колекторів. Документ потребує доопрацювання з урахуванням відповідних рекомендацій.

Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

Так, за результатами антикорупційної експертизи проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості" НАЗК виявило корупціогенні фактори, що унеможливлюють прийняття проєкту документу у запропонованій редакції.

Серед них:

не визначено виключного переліку інформації, яку заявник зобов’язаний подати Національному банку України для внесення його до Реєстру колекторських компаній;

не встановлено механізму/алгоритму вибору Національним банком України заходів впливу за вчинені порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, в тому числі вимог до етичної поведінки;

наділення Національного банку України правом встановлювати додаткові вимоги до етичної поведінки, окрім тих, що визначені проєктом закону;

не унормовано механізму прийняття Національним банком України рішення про належність виду діяльності до колекторської діяльності.

Нагадаємо, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №4241 для захисту українців від колекторів.

Раніше НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроекту №2133 "Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".