НАЗК рекомендує допрацювати закон про захист українців від колекторів

Національне агенстство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило корупціогенні фактори в проекті закону, що стосується захисту боржників від колекторів. Документ потребує доопрацювання з урахуванням відповідних рекомендацій.
Про це повідомили у прес-службі НАЗК.
Так, за результатами антикорупційної експертизи проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості" НАЗК виявило корупціогенні фактори, що унеможливлюють прийняття проєкту документу у запропонованій редакції.
Серед них:
Нагадаємо, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №4241 для захисту українців від колекторів.
Раніше НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроекту №2133 "Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".