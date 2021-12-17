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НАПК проверит законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях, - нардеп

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 11:19
НАПК проверит законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях, - нардеп Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит проект закона о введении временных администраций в энергетические компании на предмет коррупционных рисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Валентина Наливайченко в Facebook.

"Получил ответ НАПК на свое депутатское обращение по поводу антикоррупционной экспертизы проекта закона о введении временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности поставки электрической энергии. НАПК заявило о проведении анализа и проверки. Надеемся на учет замечаний и корректность выводов Агентства", - сообщил нардеп.

По его словам, энергетическая отрасль находится в кризисном состоянии. Из-за дефицита угля, простаивают государственные ТЭС.

"В то время как замкнутый круг коррумпированной системы высших звеньев управления делает невозможным принятие эффективных решений в интересах государства и народа", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось ранее, инвесторы в предприятия возобновляемой энергетики также выступили против внесения изменений в законодательство о введении временных администраций на "зеленых" электростанциях.

Также директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявлял, что законопроект о временных администрациях создает коррупционные риски и может привести к развалу энергетической системы страны.

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