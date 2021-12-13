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Инвесторы выступили против введения временных администраций на "зеленых" электростанциях

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 17:15
Инвесторы выступили против введения временных администраций на "зеленых" электростанциях Фото: "зеленая" энергетика в Украине (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Инвесторы в предприятия возобновляемой энергетики выступают против внесения изменений в законодательство о введении временных администраций на "зеленых" электростанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Согласно сообщению, ведущие ассоциации с ВИЭ обратились к Министру энергетики Украины по законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" относительно введения временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности поставки электрической энергии".

"Целью законопроекта является определение действенного механизма возможности введения временной администрации для производителей электроэнергии, в случае угрозы нарушения безопасности поставки электрической энергии и/или нарушения производителями лицензионных требований производства хозяйственной деятельности", - отмечает УВЭА.

В то же время сообщается, что законопроект предлагает наделить Минэнерго несвойственными ему функциями - влиять на участников рынка электрической энергии путем внедрения временных администраций в случае нарушения участником рынка лицензионных условий; введение администраций, в свою очередь, приведет фактически к невозможности выполнения сделок по купле-продаже электрической энергии; в дополнение к этому, законопроект предполагает фактическое введение механизма передачи объектов электроэнергетики из частной в государственную собственность без какой-либо компенсации производителям или инвесторам, что противоречит принципам построения конкурентного рынка электроэнергии.

Учитывая это, эксперты ассоциаций с ВИЭ пришли к выводу, что действующая редакция законопроекта нарушает закон Украины "О рынке электрической энергии", противоречит принципам построения конкурентного рынка электроэнергии и не соответствует ряду директив ЕС.

"Именно поэтому обращаемся к Вам с просьбой исключить производителей ВИЭ из-под действия предложенных проектом закона положений и механизмов введения временной администрации", - говорится в письме ассоциаций.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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