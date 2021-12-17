НАЗК перевірить законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях, - нардеп
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить проект закону про введення тимчасових адміністрацій в енергетичні компанії на предмет корупційних ризиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Валентина Наливайченка у Facebook.
"Отримав відповідь НАЗК на своє депутатське звернення щодо антикорупційної експертизи проекту закону щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії. НАЗК заявило про проведення аналізу та перевірки. Сподіваємося на врахування зауважень та коректність висновків Агентства", - повідомив нардеп.
За його словами, енергетична галузь перебуває у кризовому стані. Через дефіцит вугілля, простоюють державні ТЕС.
"У той час, як замкнуте коло корумпованої системи найвищих ланок управління унеможливлює прийняття ефективних рішень в інтересах держави та народу", - наголосив нардеп.
Як повідомлялося раніше, інвестори до підприємств відновлюваної енергетики також виступили проти внесення змін до законодавства про запровадження тимчасових адміністрацій на "зелених" електростанціях.
Також директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявляв, що законопроект про тимчасові адміністрації створює корупційні ризики і може призвести до розвалу енергетичної системи країни.