НАЗК перевірить законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях, - нардеп

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить проект закону про введення тимчасових адміністрацій в енергетичні компанії на предмет корупційних ризиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Валентина Наливайченка у Facebook .

"Отримав відповідь НАЗК на своє депутатське звернення щодо антикорупційної експертизи проекту закону щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії. НАЗК заявило про проведення аналізу та перевірки. Сподіваємося на врахування зауважень та коректність висновків Агентства", - повідомив нардеп.

За його словами, енергетична галузь перебуває у кризовому стані. Через дефіцит вугілля, простоюють державні ТЕС.

"У той час, як замкнуте коло корумпованої системи найвищих ланок управління унеможливлює прийняття ефективних рішень в інтересах держави та народу", - наголосив нардеп.