НАПК проверило декларацию Тимошенко

Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок 10 деклараций нардепов
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверило декларации нардепа Юлии Тимошенко, нардепа Мустафы Наема и еще 11 суддей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.
В ведомстве отметили, что проверки 28-ми из этих деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля.
Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:
- Валентировым Сергеем Васильевичем, народным депутатом Украины, 2015 год.
- Донец Татьяной Анатольевной, народным депутатом Украины, по 2017 год.
- Ивахивым Степаном Петровичем, народным депутатом Украины, по 2017 год.
- Лавриком Николаем Ивановичем, народным депутатом Украины, по 2017 год.
- Лавриком Олегом Васильевичем, народным депутатом Украины, 2015 год.
- Маткивским Богданом Мироновичем, народным депутатом Украины, 2015 год.
- Найемом Мустафой-Маси, народным депутатом Украины, 2015 года (исправленного).
- Присяжнюком Александром Анатольевичем, народным депутатом Украины, по 2017 год.
- Тимошенко Юлией Владимировной, народным депутатом Украины, по 2017 год.
- Яценко Антоном Владимировичем, народным депутатом Украины, по 2017 год.
- Весельской Татьяной Федоровной, судьей Высшего административного суда Украины (членом Высшей квалификационной комиссии судей), 2015 года (исправленного) и по 2016 (исправленной).
- Гончаруком Николаем Николаевичем, судьей Апелляционного суда Винницкой области, по 2016 год.
- Данилевич Надеждой Андреевной, судьей Верховного суда, 2015 год, по 2016 (исправленной) и по 2017 год.
- Дригой Андреем Николаевичем, судьей Апелляционного суда Киевской области, 2015, 2016 и 2017 годы.
- Зубар Натальей Борисовной, судьей Вознесенского горрайонного суда Николаевской области, по 2017 год.
- Коваленко Натальей Владимировной, судьей Кассационного административного суда Верховного Суда по 2017 (исправленной).
- Козак Ириной Богдановной, судьей Хозяйственного суда Львовской области, по 2016 год.
- Низик Еленой Вячеславовной, судьей Красногвардейского районного суда. Днепропетровская, за 2016 год.
- Путрей Ольгой Григорьевной, судьей Полтавского районного суда Полтавской области, по 2016 год.
- Рябчун Еленой Викторовной, судьей Апелляционного суда Луганской области, 2015 и 2016 годы, а также за 2017 (исправленной).
- Юрлагиной Тамарой Владимировной, судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, по 2017 год.
- Бойко Андреем Михайловичем, членом Высшего совета правосудия, по 2017 (исправленной).
- Буряком Александром Александровичем, заместителем директора Государственного бюро расследований, по 2017 год.
- Ефремовым Сергеем Алексеевичем, заместителем прокурора прокуратуры Волынской области, по 2016 год.
- Кашириной Светланой Леонидовной, заместителем начальника отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни ДФС, за 2017 (исправленной).
- Кошарук Сергеем Дмитриевичем, заместителем председателя Волынской областной государственной администрации, по 2016 год.
- Кумечко Андреем Олеговичем, заместителем начальника следственного управления ГУНП во Львовской области, по 2017 год.
- Пишак Николаем Ивановичем, первым заместителем председателя Снятинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области, по 2016 (исправленной).
- Прилипко Сергеем Николаевичем, членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, по 2017 год.
- Сагайдаком Ильей Вадимовичем, заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, 2015 года (исправленного) и по 2016 год.
- Шептицким Александром Александровичем, заместителем начальника Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи Украины, по 2016 год.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило шесть человек прибыть в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях. Среди них нардеп Александр Вилкул.