НАЗК перевірило декларацію Тимошенко

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації нардепа Юлії Тимошенко, нардепа Мустафи Наєма і ще 11 суддів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАПК.

У відомстві зазначили, що перевірки 28-ми з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю.

Так, Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:

Валентировим Сергієм Васильовичем, народним депутатом України, 2015 рік.

Донець Тетяною Анатоліївною, народним депутатом України, по 2017 рік.

Івахівим Степаном Петровичем, народним депутатом України, по 2017 рік.

Лавриком Миколою Івановичем, народним депутатом України, по 2017 рік.

Лавриком Олегом Васильовичем, народним депутатом України, 2015 рік.

Маткивским Богданом Мироновичем, народним депутатом України, 2015 рік.

Мустафою Найємом-Маси, народним депутатом України, 2015 року (виправленого).

Присяжнюком Олександром Анатолійовичем, народним депутатом України, по 2017 рік.

Тимошенко Юлією Володимирівною, народним депутатом України, по 2017 рік.

Яценко Антоном Володимировичем, народним депутатом України, по 2017 рік.

Весельской Тетяною Федорівною, суддею Вищого адміністративного суду України (членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 2015 року (виправленого) і по 2016 (виправленої).

Гончаруком Миколою Миколайовичем, суддею Апеляційного суду Вінницької області, по 2016 рік.

Данилевич Надією Андріївною, суддею Верховного суду, 2015 рік 2016 (виправленої) і по 2017 рік.

Дригой Андрієм Миколайовичем, суддею Апеляційного суду Київської області, 2015, 2016 та 2017 роки.

Зубар Наталією Борисівною, суддею Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, по 2017 рік.

Коваленко Наталією Володимирівною, суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду по 2017 (виправленої).

Козак Іриною Богданівною, суддею Господарського суду Львівської області, по 2016 рік.

Низик Оленою В'ячеславівноюю, суддею Красногвардійського районного суду. Дніпропетровська, за 2016 рік.

Путрей Ольгою Григорівною, суддею Полтавського районного суду Полтавської області, по 2016 рік.

Рябчун Оленою Вікторівною, суддею Апеляційного суду Луганської області, 2015 і 2016 роки, а також за 2017 (виправленої).

Юрлагиной Тамарою Володимирівною, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, по 2017 рік.

Бойко Андрієм Михайловичем, членом Вищої ради правосуддя, по 2017 (виправленої).

Буряком Олександром Олександровичем, заступником директора Державного бюро розслідувань, на 2017 рік.

Єфремовим, Сергієм Олексійовичем, заступником прокурора прокуратури Волинської області, по 2016 рік.

Каширіної Світланою Леонідівною, заступником начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста "Чорноморський" Одеської митниці ДФС, за 2017 (виправленої).

Кошарук Сергієм Дмитровичем, заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, по 2016 рік.

Кумечко Андрієм Олеговичем, заступником начальника слідчого управління ГУНП у Львівській області, по 2017 рік.

Пишак Миколою Івановичем, першим заступником голови Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, по 2016 (виправленої).

Прилипко Сергієм Миколайовичем, членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, по 2017 рік.

Сагайдаком Іллею Вадимовичем, заступником голови Київської міської державної адміністрації, 2015 року (виправленого) і по 2016 рік.

Шептицьким Олександром Олександровичем, заступником начальника Головного управління урядової фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку України, по 2016 рік.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції запросило шість чоловік прибути в НАЗК для дачі пояснень та при наявності підстав для складання протоколів про адміністративні правопорушення. Серед них нардеп Олександр Вілкул.