ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вилкула повторно вызвали в НАПК

Новости » Политика    11.05.2019 - 10:49
Вилкула повторно вызвали в НАПК
Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Депутата снова вызывают в связи с наличием в его действиях конфликта интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило шесть человек прибыть в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По данным прес-службы, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вызваны:

  • Александр Вилкул, народный депутат Украины, на 15 мая (повторно),
  • Данила Добуш, ллавный врач Киевской городской клинической больницы №10, 15 мая
  • Александр Жук, и.о. директора Коммунального некоммерческого предприятия "Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Шосткинского городского совета, 29 мая,
  • Людмила Яковчук, директор Полянковской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней Барановского городского совета (Житомирская область), 15 мая.

Кроме того, по признакам несвоевременного представления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, вызваны:

  • Елена Антонова, депутат Киевского городского совета, 15 мая,
  • Виталий Литовка, депутат Запорожского областного совета седьмого созыва, 15 мая.

Напомним, 22 марта народного депутата Александра Вилкула вызвали к НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях.

В начале апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) направило в суд протокол об админправонарушении народного депутата Александра Вилкула. По данным агентства, нардеп внес на рассмотрение Верховной рады депутатский запрос при наличии конфликта интересов.

Порошенко допрашивают по делу Майдана, - ГПУ НАПК проанализировало борьбу с коррупцией почти в 90 госорганах
Новости Украины Александр ВилкулНАПКдопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь