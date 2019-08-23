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НАЗК просить НАБУ розслідувати недекларування Мангером 590 тис. гривень доходів

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 17:49
НАЗК просить НАБУ розслідувати недекларування Мангером 590 тис. гривень доходів
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мангер не вказав відомості про здобутий дружиною дохід у вигляді дивідендів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) просить Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом недекларування головою Херсонської облради Владиславом Мангер 590 тисяч гривень доходів своєї дружини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

В агентстві повідомили, що Мангер в декларації за 2016 (виправленій) не вказав відомості про здобутий дружиною дохід у вигляді дивідендів від ТОВ "Екозерно". Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації голови Херсонської обласної ради становить майже 590 тисяч гривень.

НАЗК ухвалило рішення про направлення обґрунтованих висновків щодо ознак кримінального злочину в НАБУ.

Нагадаємо, глава Херсонської облради Владислав Мангер є підозрюваним в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. 15 лютого Шевченківський суд Києва заарештував Мангера із заставою майже 2,5 млн гривень. Пізніше за нього внесли заставу і він вийшов з-під варти.

24 липня стало відомо, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

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