НАПК продлило срок подачи отчетов политических партий

Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

Политпартии должны подать отчеты до 11 февраля

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продлило срок подачи финансовых отчетов политических партий до 11 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

В ведомстве отметили, что политические партии должны подготовить и подать отчеты за IV квартал 2018 года (ежеквартальные) отчеты по 2018 год (ежегодные).

Ранее сообщалось, что НАПК выявило нарушения в финансовых отчетах 5 парламентских партий. НАПК проверило 276 финансовых отчетов политических партий за III квартал 2018 года и выявило нарушения в отчетах 43 политических партий, в частности, в отчетах пяти парламентских партий ("Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомощь", "Народный фронт").

Напомним, Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финподдержки политическим партиям и их финансовой отчетностью.

Отметим, по состоянию на 9 января 2019 года НАЗП утвердило 590 результатов полных проверок деклараций, из них 447 в 2018 году.